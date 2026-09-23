Макрон пред ООН: В света се завръща законът на джунглата

От трибуната на Общото събрание на ООН френският президент Еманюел Макрон предупреди за "завръщането на закона на джунглата" в света и призова за "твърда подкрепа за Организацията на обединените нации", за да се запази едно "цивилизовано международно общество", предаде Франс прес.

"Всеки говори за завръщането на империализма, на арогантността, за завръщането към силата без правила и без задръжки, за свят в основата, на който има концентрация на власт", заяви Макрон по време на последното си изказване пред Общото събрание на ООН, година преди да напусне Елисейския дворец следващия май след президентските избори във Франция.

Визирайки САЩ, Русия или Китай, френският лидер осъди "онези страни, които смятат, че международният ред може да бъде атакуван и отслабван с цел разширяване на границите си, онези, които мислят, че може да потъпкват суверенитетът на народите, за да разполагат с тях по собствено усмотрение" и "онези, които смятат, че са в правото си да взимат решения за бъдещето на планетата, независимо дали става въпрос за климата или изкуствения интелект".

"Въпросът, който е поставен пред нас по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата, или в едно цивилизовано международно общество", изтъкна Еманюел Макрон.

"Наш дълг повече от всякога е да стоим до ООН, за да решаваме заедно и прецизно в името на общия интерес", добави той. "Там, където законът на по-силния се опитва да се наложи, ние трябва да защитаваме справедливостта и общия интерес", допълни Макрон.

По отношение на украинския конфликт френският президент се обяви за "двоен мораториум" върху ударите срещу енергийни обекти в Русия и Украйна. Той също така призова за "мораториум върху Черно море, който ще позволи освобождаването на зърното и ще даде отговор на въпроса за продоволствената сигурност, който е толкова важен за толкова много нововъзникващи и развиващи се страни".

Макрон изрази и подкрепа за отваряне на Ормузкия проток.

Френският президент, който инициира движение за признаване на държавата Палестина на Общото събрание на ООН през 2025 г., изрази съжаление една година по-късно за "спектакъла в Газа, който ни кара всички да се срамуваме".

"Каква е нашата легитимност, ако продължаваме да оставаме пасивни пред лицето на Газа?", попита той, като подчерта, че решението с две държави е условието за "днешната и утрешната сигурност за Израел и неговия народ".

По този начин Макрон отхвърли в речта си пред Общото събрание на ООН твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е осигурил мир в Газа и каза, че нито един хуманитарен коридор не е бил отворен отново в анклава въпреки провъзгласения мир, отбелязва Ройтерс. Той разкритикува представянето на мирния план за Газа от страна на Тръмп като дипломатически триумф. Тези упреци дойдоха часове след като Тръмп от същата трибуна похвали своя мирен план за Газа като дипломатически триумф.

"Преди една година, тук, в същата тази зала, около дузина държави признаха Палестина", припомни Макрон и допълни, че чува как някои хора сега казват: "Признаването е просто лист хартия, вижте реалността".

"Каква легитимност имаме, ако продължаваме да оставаме пасивни пред лицето на случващото се в Газа? Някои се хвалят с уж постигнат мир. Но този мир не е отворил отново хуманитарните коридори и за секунда. Трябва ли просто да стоим и да наблюдаваме този спектакъл, от който трябва всички да се срамуваме?", подчерта Макрон.

След като той оспори твърденията на Тръмп за успех в Газа, Държавният департамент на САЩ цитира изказване на Тръмп в социалната мрежа Екс, в което изтъква единодушното одобрение от Съвета за сигурност на ООН на мирен план от 20 точки за Газа и създаването на Съвет за мира, определяйки този развой на нещата като "фантастичен". "Преди една година, когато се обърнах към великите лидери в тази зала, войната в Газа все още бушуваше брутално", каза освен това Тръмп в речта си пред Общото събрание на ООН. "Няколко седмици по-късно прекратихме войната в Газа, спасявайки живота на не знам си колко хиляди души", допълни той.

Макрон е изправен пред критики от страна на някои политици и активисти във Франция, че е направил малко, откакто призна палестинската държава миналия септември. Въпреки критиките, Париж затегна позицията си спрямо насилието на заселниците срещу палестинци на Западния бряг, налагайки някои национални санкции и стартирайки процес за забрана на продукти от израелските селища в окупираната територия, отбелязва Ройтерс. По повод на Западния бряг в речта си Макрон разкритикува действията на Израел там, като заяви, че "Хамас" не е активен на тази територия, където се намира Палестинската автономия, отбелязва Франс прес.

В речта си Макрон засегна и темата за изкуствения интелект и призова всички държави, които са "привързани към своята независимост", да разработят алтернативен изкуствен интелект, за да не зависят нито от САЩ, нито от Китай, предаде Франс прес.

"Необходимо е тази коалиция от независими държави, които не искат да станат васали на едната или другата от двете големи световни сили, да се обединят, за да разработят граничен модел с отворен код (напреднал изкуствен интелект, достъпен за всички), като обединят изчислителните мощности, с които разполагат, и обединят инвестиционните си възможности за създаване на ИИ, който да споделяме", заяви той.

Накрая френският президент призова "да не се отстъпва пред нищо", пред "пораженческия дух" и пред "злоупотребата с власт" и да се върне "жизнеността" на ООН, за да се спре едно "бавно разделяне на света".