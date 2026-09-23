Тръмп "засенчи Хрушчов", като пред ООН заплаши, че ще унищожи Иран

Американският президент Доналд Тръмп заплаши във вторник, че може да унищожи Иран, ако не се постигне споразумение за край на войната. В същото време той намекна, че споразумението може да бъде постигнато скоро на фона на дипломатически натиск в ООН.

"Имам да взема голямо решение", каза Тръмп в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк. "Ще бъде ли сключено споразумение с Иран, което да им позволи да се възстановят и да създадат много по-велика страна, отколкото е била някога?... Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, като никога повече не им дам шанс да убиват и унищожават хора и държави?"

В изявление във вторник въоръжените сили на Иран отхвърлиха коментарите на Тръмп в ООН като "пропаганда", заявявайки, че са в "пълна готовност да нанесат по-тежки, съкрушителни и непредвидими удари върху агресорите."

Въпреки взаимните заплахи продължават и дипломатическите усилия да се сложи край на военния конфликт.

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф обяви, че САЩ и Иран са провели продължителни разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН чрез посредници, "които са правили дипломатически совалки между двете страни през целия ден".

Посредниците ще продължат работата си, добави Уиткоф, заявявайки, че се надява дискусиите във вторник да се "докажат като конструктивни и обещаващи."

Тръмп се срещна и с лидерите на страните от Близкия изток, които имат желание да възстановят корабоплаването през Ормузкия проток.

Много от тях също така са домакини на огромни военни бази на САЩ, които бяха обект на многократни ирански атаки по време на войната.

"Мислим, че ситуацията с Иран може да приключи веднага след междинните избори (на 3 ноември), може би и преди това. Не знам. Никога не се знае", каза Тръмп по време на срещата си с лидерите от Близкия изток.

Тръмп е изправен пред натиск на множество фронтове като най-големи политически проблеми създават нарастващите разходи за енергия на американците.

На този фон иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с министър-председателя шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани от Катар, който прекара месеци в опити да деескалира конфликта, съобщи катарската държавна новинарска агенция.

Иранският представител заяви, че Техеран може да отвори отново Ормузкия проток до броени дни, ако САЩ облекчат военния натиск и вдигнат блокадата си върху иранските пристанища.

Високопоставеният ирански представител каза пред Ройтерс, че Техеран е предал най-новото си предложение на Вашингтон чрез посредници миналата седмица и може да отвори отново протока за корабоплаването в Залива в рамките на седем дни, ако исканията му бъдат изпълнени.

"Засенчи Хрушчов"

"Заплахата на Тръмп пред Общото събрание на ООН да унищожи Иран е изумителна – дори за самия него", отбелязва британският в. "Гардиън". Според изданието президентът на САЩ може би е засенчил дори призрака на съветския лидер Никита Хрушчов, разсъждавайки за унищожаването на друга държава членка на Световната организация.

Нещо друго обаче е било дори по-шокиращо: светът може би вече е свикнал със зловещите заплахи на Тръмп да върне Иран в каменната ера или да унищожи цивилизацията му – толкова често са отправяни те, последвани единствено от примирия или преговори. "Но да чуеш заплахите изказани на форум, създаден след Втората световна война с изричната цел да предотвратява бъдещи конфликти, е смущаващо," отбелязва авторът на статията Робърт Тейт.

"Дейли Телеграф" на свой ред обръща внимание на това, че изказването на Тръмп е било "най-подкрепящото НАТО от много време насам". Изданието припомня, че когато президентът на САЩ току-що бе встъпил в длъжност и предприе първото си посещение в чужбина през 2017 г., съветниците му трябваше да премахнат от речта му пасаж, в който се заплашваше с пълно оттегляне от военния съюз. Ситуацията днес е коренно различна: той заяви, че НАТО "става по-силно от всякога" и "върши неща, за които никой не е вярвал, че са възможни", под ръководството на своя "велик лидер" Марк Рюте. Президентът също така се въздържа от остри критики към съюзниците за това, че не са се притекли на помощ на САЩ във войната с Иран – въпрос, който отдавна е източник на недоволство в Белия дом.

В ООН Тръмп се представи като световен лидер, но Общото събрание остана скептично и безучастно, на свой ред отбелязва в "Индипендънт". Изглежда, че Тръмп бе пренесъл обичайната си вътрешнополитическа предизборна реторика – често напомняща по тон обръщението "За състоянието на съюза" – на емблематичната трибуна от зелен мрамор, като започна изказването си с близо десет минути хвалби за икономическото и вътрешното състояние на САЩ – теми, които не представляваха интерес за световната организация. В огромната зала на Общото събрание обаче Тръмп също изглеждаше безразличен към общественото мнение, като в крайна степен остави делегатите в стъписано мълчание, когато в крайна сметка премина към поредица от абсурдни изказвания, допълва британското издание.

"Както винаги, Тръмп използва речта си пред ООН за да заплашва и осмива приятели и врагове“, отбелязва канадският в. "Глоуб енд Мейл". Появата на американския президент пред световните лидери в ООН е един от утвърдените ритуали на всяка есен. Джон Кенеди използва този форум, за да призове към по-нататъшно мирно сътрудничество със Съветския съюз. През 1990 г. Джордж Х. У. Буш разгърна визията си за светлите перспективи на "нов световен ред". Джордж У. Буш реагира на терористичните атаки от 2001 г., като говори за свят, обединяващ се срещу престъпления на терористите. Тези речи разтърсиха света. А сега Тръмп заплаши да унищожи Иран и да го хвърли "в ада без никакъв шанс за оцеляване". Изказването на Тръмп пред световната организация следваше модела, установен от предишните му речи, отбелязва авторът на статията Дейвид Шрибман. Така миналата година американският президент заяви, че европейските идеи за "имиграцията и самоубийствената енергийна политика" ще доведат до гибелта на най-могъщите страни на континента. Тази година президентът отиде още по-далеч в критиката си: упреците му към конкретни държави бяха по-войнствени, самохвалството – по-пищно, а заплахите – по-агресивни.

В. „Ню Йорк Таймс“ обръща внимание, че докато президентът на САЩ Тръмп говори за категоричен избор между възстановяването на Иран и унищожаването му, другите световни лидери в Общото събрание на ООН предупредиха за опасностите, породени от разделението и едностранните действия, подчертавайки дълбокото разделение между визиите на президента и неговите колеги по света. Тръмп използва обръщението си, за да защити войната, която започна заедно с Израел през февруари, въпреки че съюзниците започнаха открито да се съмняват дали Вашингтон остава надежден партньор. Изданието коментира, че подиумът на ООН е бил необичайна обстановка за лидер на глобална суперсила да заплашва с унищожение. "И все пак точно това направи президентът Тръмп, заплашвайки Иран, ако не сключи сделка за край на война, продължила много по-дълго, отколкото Тръмп очакваше", отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Взета на сериозно, заплахата на Тръмп се равнява на обмисляне на масово клане с малък паралел в човешката история, със смъртоносни последици за 93-те милиона жители на в Иран, отбелязва авторът на статия във "Вашингтон Пост" Майкъл Бирнбаум.

Проблемите на Саудитска Арабия

Проблемите се задълбочиха и за Саудитска Арабия, която беше въвлечена по-дълбоко във войната този месец, тъй като съюзените с Иран бойци хути разшириха позициите си в Йемен, разгромявайки силите на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство. Те заплашват износа на саудитски петрол през Червено море.

САЩ, които бомбардираха хутите в продължение на два месеца миналата година, досега отхвърляха неколкократните призиви от престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман да се присъединят отново към битката. Ню Йорк Таймс съобщи, че Тръмп е отменил американските удари срещу хутите в неделя в последния момент.

Запитан защо Вашингтон въздържа ударите срещу хутите, държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че САЩ винаги ще подкрепят Саудитска Арабия, добавяйки: "Въпреки това, това е много опасен и сложен конфликт, който съществува отпреди... Ние също имаме история с хутите и това е нещо, което не искаме да оказва влияние сега."

Петролните пазари наистина намереха известно облекчение във вторник, след като източници казаха пред Ройтерс, че Саудитска Арабия е възобновила операциите по своя тръбопровод Изток-Запад и може да възобнови износа от пристанището Янбу на Червено море в рамките на часове, макар и в намалени обеми.

Тръбопроводът, основният износен маршрут на Саудитска Арабия, заобикалящ военните нарушения в Ормузкия проток, беше затворен след атаки този месец, за които Рияд обвини подкрепяни от Иран групировки в Ирак.