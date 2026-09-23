Бившето руско консулство във Варна се превръща в сцена за изкуство

Бившето руско консулство във Варна, което беше затворено преди повече от две години, отново отваря врати, за да се превърне в културно пространство през октомври. Сградата на ул. "Македония" № 53 в морската столица ще се превърне в основната локация на четвъртото издание на форума за съвременно изкуства БУНА.
"Архитектурата, интериорът и следите от предишната му функция ще бъдат част от срещата между произведенията, артистите и посетителите", съобщават организаторите на събитието.
Бившето консулство ще бъде използвано временно от 4 до 31 октомври, когато ще се проведе и фестивалът. В сградата ще има изложба, а освен това ще се провеждат и турове.
Темата на четвъртото издание на форума е "Вроден инат" и е дело на художника и куратор с международен опит Лъчезар Бояджиев.
"С характерния за него тон Бояджиев извежда в кураторската тема идеята за човешкия инат като движеща сила за устойчивост, преживяване на трудности и нелечима надежда. Сериозен и едновременно хумористичен, текстът изхожда от културната интимност на понятието в близки до нас общества, но отправя и далечни препратки към съпреживяност", заявяват организаторите.
През октомври варненските галерии, музеи, независими пространства и различни локации ще се изпълнят с "визуално съдържание, търсещо есенцията на днешния ден, ориентирите в обърканото настояще и пътя към себеусещане в ерата на постхуманизма".
Изложби и различни събития ще има през целия месец, а фестивалният уикенд е между 2 и 5 октомври.
"В темата "Вроден инат“ устойчивостта е и грижа за онова, с което вече разполагаме. Упорството да виждаме възможности в съществуващите пространства и да работим за тяхното бъдеще е част от тази грижа", заявяват организаторите.
Затова БУНА ще предложи организирани турове за публиката, които ще свържат фестивалните локации и изложбите в общ маршрут.
За втора поредна година в рамките на форума ще бъде връчена и Балканската награда за съвременно изкуство, организирана от Фондация "Зингер-Захариев". Наградата е с финансова стойност от 3000 евро насърчава международната видимост на балканските визуални артисти.
Ежегодно форум БУНА събира между 150–180 художници от България и света и представя широка програма от над 50 събития, разположени из различни локации във Варна.
Важна част от практиката на фестивала е именно работата със занемарени и неизползвани сгради.
"Тази традиция е не само демонстрация на трансформиращата сила на изкуството, но и концептуален подход, свързан с наслагването на различни контексти, подсилени и преразказани с езика на визуалното изкуство", твърдят от БУНА.
Нов живот за бившето руско консулство
От БУНА посочват, че след форума предстои сградата на бившето руско консулство да се превръне в многопрофилен културен център, дом на Галерията за графично изкуство и артистична база, която да играе важна роля в развитието на артистичната сцена в града.
Това ще се случи по инициатива на местната власт, а организаторите на форума искат да допринесат за осъществяването на идеята и затова са избрали сградата за една от основните си локации в рамките на фестивала.
Така на форума БУНА публиката за първи път ще има свободен и пространствен достъп до цялата сграда на бившето консулство.
Руско консулство във Варна бе затворено през октомври 2023 година, след като преди това българското правителство изгони 70 дипломати и служители в дипломатическите представителства на Русия, защото представляват заплаха за националната сигурност.
Няколко месеца по-късно Община Варна пое управлението на сградата, проектирана през 1979 г. от арх. Георги Саваков. Тя с площ от 990 квадратни метра и имаше различни идеи за нейното бъдеще.
През 2025 г. Общинският съвет във Варна дори подкрепи предложение бившето консулство да се превърне в център за култура и изкуства, но досега не са предприети действия в тази посока. Според разпространената от БУНА информация обаче скоро сградата ще заживее нов живот.
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3 коментара
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Ici l'on danse!
Като гледам този бетонен бункер става само за обществена тоалетна.
руский 'консулат', иди нахйу ;-)