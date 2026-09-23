Човек от екипа на кмета, журналист и двама експерти в битка за омбудсман в София

Столичният общински съвет ще избира нов омбудсман на София сред четири кандидатури, преминали предварителен подбор. Той е направен от комисия, в която влизат общински съветници. Предложените кандидати са били оценени след събеседване и за финално гласуване в съвета са предложени само тези, получили над 4.50 от членовете на комисията по подбор.

Това са доскорошният отговорник за гражданските бюджети Любомир Богданов, експертът от екипа на националния омбудсман и бивш шеф на Държавната агенция за защита на детето Ева Жечева, журналистът Владимир Христовски и експертът към Столичния общински съвет Десислава Милева. Общо за позицията са кандидатствали 10 души, оценени са 9-има, тъй като един не се е явил на събеседването.

Общинският съвет ще гласува анонимно за следващия обществен посредник на Столичната община и той би трябвало да заема поста в продължение на 5 години - от 2026 г. до 2031 г.

Събеседването с кандидатите е включвало представяне на професионалния и обществения им опит, мотивите им за участие в процедурата, разбирането им за ролята и функциите на обществения посредник, както и вижданията си за изпълнение на длъжността и за взаимодействието с гражданите, органите на местното самоуправление и местната администрация. В препитването е било включено и решаването на практически казус.

Най-високи оценки след събеседването е получил Любомир Богданов, който доскоро беше част от екипа на Васил Терзиев - 5.15, показва листът с оценки, с който Mediapool разполага. Богданов е граждански активист от кв. “Лагера”. Преди време той беше назначен от кмета Васил Терзиев да координира проектите по така наречените граждански бюджети. Те се избират след гласуване от гражданите и всяка година в бюджета на общината се залага сума за изпълнението им.

Гласуване за проекти имаше вече две години, но голяма част от тях все още не са завършени, а някои не са и започнали. От Столичната община обясниха за Mediapool, че Любомир Богданов към момента не отговаря за проектите на гражданите. Оттеглил се със започването на конкурса за омбудсман.

Прави впечатение, че той е получил пълна шестица от общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Грети Стефанова, която е написала между 2 и 2.60 на всички останали кандидатите с изключение на оценката на Ева Жечева, която е получила 3.17. Оценките на Грети Стефанова се разминават доста с тези на останалите общински съветници в комисията и обикновено са най-ниските, които съответният кандидат е получил.

Втората по общ бал от оценяването Ева Жечева има средна оценка от 4.92. Тя пък е получила пълна шестица от Вили Лилков от "Синя София". Никой друг общински съветник не е оценил с пълно 6 когото и да е от кандидатите.

Трета по оценка във финалната надпревара за поста влиза Десислава Милева, която е юрист и експерт към Столичния общински съвет. Тя е получила средно 4.75.

Оценката на журналиста от в "Телеграф" Владимир Христовски е 4.50. Владимир Христовски развива и група в социалните мрежи, наречена "Безумията на София", чиято цел е публикуване на граждански сигнали за проблеми, за чието разрешаване Христовски съдейства.

Според правилата за избор на столичен омбудсман, за да бъде избран такъв, той трябва да получи 41 гласа от общо 61 души в общинския съвет. По информация на Mediapool фаворит за поста е именно Любомир Богданов. Не било сигурно обаче, че ще получи нужните гласове от раз. В същото време в правилата не е записано изрично какво се случва в такава ситуация - дали процедурата се прекратява, или има балотаж. По информация на Mediapool на съвет на председателите на групи в съвета е решено, ако се стигне до такава ситуация, да има втори тур, до който да стигнат двамата с най-много гласове.

Предполага се, че това ще са Ева Жечева, която има подкрепата на част от общинските съветници, и Любомир Богданов, за когото вероятно ще гласуват от ПП-ДБ. Със сигурност обаче и за двамата ще трябва да се намери подкрепа от други групи.

Работата на обществения посредник в София е да реагира на жалби на граждани. Може да предлага и промени в нормативната уредба, но не е задължително те да бъдат приети. Като цяло изпълването на позицията със смисъл зависи доста от типа човек, който я заема и дали е склонен да дава публичност на проблемите, за да упражнява натиск върху кмета, районните кметове и общинските съветници.

Докладите от работата на настоящия омбудсман Лилия Енчева-Христова показват, че голяма част от жалбите, подадени до него, са за други институции или организации като "Топлофикация" или "Центъра за градска мобилност". По други не се стига до някакъв сериозен резултат заради неглижиране от страна на институцията, която трябва или може да реши проблема.