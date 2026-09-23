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Задава се традиционната разправия между военния и финансовия министър

Никола Лалов 2 коментара
Военният министър Димитър Стоянов, сн. БГНЕС
Традиционната разправия между военния и финансовия министър за парите за отбрана няма да се размине и тази година. В сряда премиерът Румен Радев каза, че и през 2027 г. "ще има ръст на бюджета за армията въпреки трудната ситуация с бюджета и това, че трябва да бъде намален дефицитът".
 
По информация на Mediapool обаче все още не е ясно колко ще бъде въпросното увеличение.  
 
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма да го удовлетвори увеличение, което да е същото като през тази година и за отбрана да бъдат отделени  2.15% от Брутния вътрешен продукт (БВП). 
 
МО настоява за отбрана следващата година да бъдат отделени 2.33% от БВП. 
 
Стоянов потвърди, че предстоят разговори с министъра на финансите.
 
България пое ангажимент пред НАТО за ударно увеличение на парите за отбраната, който е отразен и в програмните документи на армията. Министерският съвет вече одобри Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г. От тях преки военни разходи трябва да са 3.5%, а останалите насочени в инфраструктура и други проекти, свързани с отбраната.
 
В сряда Радев и Стоянов наблюдаваха военно учение с дронове. Радев каза, че очаква да продължи да се работи за разгръщане на цялостната система – наблюдение, разузнаване, комуникация, управление, целеуказване и поразяване с безпилотни апарати. 
 
Според него ще продължи развитието с бързи темпове в тази област.
 
Премиерът заяви още, че FPV дроновете доминират тотално бойното поле в Украйна и са се доказали като изключително ефективно и ефикасно средство за възпиране на превъзхождащ противник, за изолиране на района на бойните действия и за логистична подкрепа.
 
На въпрос дали е необходим отделен род въоръжени сили, използващи дронове, Радев отговори, че се върви постепенно към тази цел в сухопътните войски. Той акцентира и на възможните на българската военна промишленост за предоставяне на способности.
 
Стоянов отбеляза, че се прави преглед на структурите на българската армия, който трябва да приключи до края на годината и добави, че се надява военното ръководство да заложи такова развитие във всяко едно формирование.       
 

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Румен Радев армия дронове Димитър Стоянов
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2 коментара

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  1. Megadonkey
    #2

    Ша закриват сезона. С паламуд. Традициите са важни! :)

  2. Любо от Далеч
    #1

    Да им бъдат дадени боксови ръкавици - и готово. Ще е интересно. ^^

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