Дефицитът в бюджета вече е 3 млрд. евро

Четири месеца преди края на годината дефицитът в Бюджет 2026 вече е 3 млрд. евро или 2.4% от прогнозния БВП. Това съобщи във вторник привечер Министерството на финансите, което публикува предварителни данни за изпълнението на бюджета към 31 август.

Бюджет 2026 бе приет с дефицит от около 7.2 млрд. евро или 5.7% от БВП.

Увеличението на дефицита на месечна база през август - с около 0.8 млрд. евро, се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) при спазване на крайния срок за допустимост на дейностите - 31 август 2026 г. и изплащане на значителни разходи за изпълнието им, обясниха от финансовото министерство. Очаква се разходите по плана на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Европейската комисия, което се очаква към края на декември.

Приходите в бюджета към август 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 30.1 млрд. евро, което е 60.7% от годишните разчети и с 3.2 млрд. евро (11.9%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 г. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо август 2025 г. с 2.2 млрд. евро (10.1%) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1.5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0.5 млрд. евро спрямо август 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. (през 2025 г. е внесен междинен дивидент за финансовата 2025 г., което съответно намалява постъпленията от дивидент през 2026 г.).

Разходите към август 2026 г. са в размер на 33.1 млрд. евро, което е 58.3% от годишните разчети. За сравнение, преди година по същото време разходите бяха в размер на 29.6 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 1 юли 2025 г и 1 юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и др.