В Европа се запали пети за месец военен завод. Пред отбранителни фирми в Литва и Чехия се появиха траурни венци

През нощта на 31 август в полския град Скаржиско-Каменна е избухнал пожар в предприятие на компанията WB Electronics, която произвежда безпилотни летателни апарати за украинската и полската армия, съобщава Onet.

Огънят е обхванал производствено-складово помещение. Пожарът е бил гасен в продължение на два часа. По време на инцидента заводът не е работел и няма пострадали хора, съобщиха от полицията. Точният размер на щетите се установява.

Малко преди избухването на пожара на територията на завода се е задействал датчик от охранителната система. Според изданието охранителните камери са заснели човек с маска, който е проникнал през оградата, а по-късно наблизо са били открити раница и суитшърт.

Правоохранителните органи не изключват възможността пожарът да е бил умишлено предизвикан. В разследването се е включила Агенцията за вътрешна сигурност на Полша (ABW).

WB Electronics е част от WB Group — най-голямата частна оръжейна компания в Полша, която произвежда разузнавателните безпилотни апарати FlyEye и FT-5, както и ударните дронове Warmate и Gladius.

Пострадалият завод произвежда композитни конструкции и системи за управление за безпилотни летателни апарати.

Това вече е петият за един месец инцидент в европейски предприятия, свързани с доставките на оръжие за Украйна.

Траурни венци

В Литва и Чехия същевременно пред офисите на отбранителни предприятия са се появили траурни венци и снимки на ръководители с черни ленти, съобщава литовското издание Delfi.

Във Вилнюс подобна "инсталация" е била поставена близо до сградата на RSI Europe, която доставя на Украйна безпилотни летателни апарати и системи за дистанционно взривяване.

Литовската полиция е задържала един заподозрян и е започнала разследване.

В Чехия траурни венци са били поставени пред офиса на компанията CSG, която се занимава с производство на боеприпаси и военна техника. До тях е била поставена снимка на един от ръководителите на предприятието — Давид Чур.

Правоохранителните органи на двете държави изясняват дали има връзка между двата инцидента.

Снимките и видеозаписите с траурните венци скоро са започнали активно да се разпространяват в социалните мрежи и Telegram каналите.

Според Delfi в Литва свързват този тип действия с характерни за руските специални служби методи за провеждане на информационни операции.

В публикациите например се твърди, че НАТО води война срещу Русия с ръцете на Украйна, а европейските компании, които подкрепят Киев, са обвинявани, че печелят от войната.

Ръководителят на литовската RSI Europe Томаш Милашаускас, чиято снимка е била изложена с черна траурна лента, определи случилото се като опит за сплашване.

"Познатите методи на работа на руснаците. Нашата реакция е напълно нормална — продължаваме да работим, не реагираме и не се разсейваме, защото тяхната цел е да отклонят вниманието ни и да го насочат натам, накъдето не трябва", отбеляза Милашаускас.

По-рано Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ предупреди европейските държави за заплахата от "хибридни операции" от страна на Москва.

Източници на Bloomberg съобщиха, че действията на руските специални служби може да са насочени към това чрез информационни кампании да се създава страх.

Преди това руските власти многократно са отправяли заплахи към балтийските държави, обвинявайки ги, че помагат на Украйна при изстрелването на дронове.

Владимир Путин открито заяви, че Русия ще нанесе ответни удари по онези европейски държави, които позволят от тяхна територия да бъдат изстрелвани украински безпилотни летателни апарати.

Вълна от нападения

Междувременно, както писа The Telegraph, Русия започна нова вълна от нападения срещу европейски заводи за производство на оръжия.

Според западните разузнавателни служби Москва вербува членове на местни престъпни групировки, за да нанасят щети на предприятията.

Само през последния месец в заводи станаха пет инцидента.

На 10 август пожар избухна на територията на завод на EMКО в България.

На 13 август в завода KNDS Ammo Italy близо до Рим избухна мощен взрив.

На 15 август в Талин бе подпален офисът на компанията Milrem Robotics.

На 28 август словашката полиция предотврати опит за подпалване на завод на украинската компания Skyeton, която произвежда безпилотни летателни апарати.

На 31 август в Полша избухна пожарът в сградата на WB Electronics, която също произвежда дронове.

Всички изброени предприятия са доставяли въоръжение на Украйна.