Реализираните нощувки през дигитални платформи у нас растат стремглаво

Еуфорията покрай посрещането на конкурса "Евровизия" насочи вниманието към пазара на краткосрочни туристически наеми, най-вече заради примери за абсурдно високи цени. Отвъд леко комичния опортюнизъм обаче, този дял от туристическия бранш става все по-популярен у нас и е особено предпочитан от чуждестранните туристи. За това разбираме от експерименталната европейска статистика за реализираните нощувки през платформи на т. нар. споделена икономика. В случая става въпрос за четири водещи платформи – Airbnb, Booking, Expedia и Tripadvisor – които през 2020 г. се съгласяват да споделят данните си с Евростат, за да се проследи развитието на пазара на краткосрочни туристически наеми.
През 2025 г. реализираните нощувки в споделените платформи у нас са малко над 5 милиона. Това е със 76% повече спрямо 2018 г., когато данните започват да се събират. Около 64% от тези нощувки са от чужденци, които традиционно доминират в този пазарен сегмент. Същевременно, този вид настаняване става все по-популярен при българите, при които нощувките растат със 154% от 2018 г. насам, спрямо 50% ръст при чужденците.
Данните ни дават и регионален поглед към дейността на онлайн платформите за настаняване. През 2025 г. най-много нощувки са реализирани в столицата (1.37 милиона), бургаска област (1.18 милиона) и варненска област (673 хиляди). Пазарът за краткосрочен престой през онлайн платформи всъщност е силно концентриран в тези три области, които обхващат почти две трети от всички нощувки. Интересно е, че се наблюдава леко разминаване в предпочитанията на българските граждани и чужденците. При първите най-предпочитаната дестинация е област Бургас (458 хиляди нощувки), следван от столицата (333 хиляди нощувки), докато за вторите е наобратно – столицата води с малко над милион нощувки, а след това се нарежда Бургас с 471 хиляди.
Като цяло чужденците най-активно ползват платформите за посещение в столицата (32% от всички нощувки на чужденци), докато нощувките на българските граждани са малко по-равномерно разпределени измежду областите.
И въпреки че отчетеният ръст е значителен, важно е да поставим числата в контекст. Пет милиона нощувки през дигитални платформи са много, но са далеч от почти 29-те милиона нощувки общо в местата за настаняване у нас за 2025 г. Данните за двете категории не са изцяло сравними – НСИ включва в местата за настаняване само туристически обекти с поне 10 легла, т.е. индивидуални апартаменти и къщи за гости, отдавани през дигитални платформи не са включени. Същевременно има и припокриване, предвид че е възможно да се резервира хотелска стая или голяма вила и през платформи. Отчетения ръст в при броя нощувки през включените в статистиката сайтове може да се дължи на по-голям интерес към отделни апартаменти и къщи за краткосрочен наем или на по-широка популярност на дигиталните платформи за запазване на почивка.
Междувременно от месец май са в сила нови европейски регулации, които изискват от собствениците на имоти, отдавани през дигитални платформи, да ги регистрират като обекти за краткосрочно настаняване. Паралелно с това ще се събират много повече и по-детайли данни за дейността им – не просто за броя на реализираните нощувки, но и за броя на гостите, произхода им, капацитетите на обектите, общините, в които се намират, както и вида на обекта (къща, апартамент, стая и т.н.). Освен това данните за дейността ще се събират ежемесечно (или на всяко тримесечие за най-малките обекти). Ако тази статистика в бъдеще се публикува ще имаме много по-ясна и детайлна картина за дейността на платформите за краткосрочни наеми и дори възможност за сравнения с традиционните туристически обекти, за които вече се публикуват данни.
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1 коментар
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Ще им гледат сеира още малко, ще посъбират още малко информация, кой, къде и какво точно прави, за да ги стиснат за топките по-хубавко и после ще им поискат задължително да са фирми, като куриерските, които махали ППП и тихомълком вече не работят с физически лица, което хората си го искат, но те понеже били уж много напредничави и го махали... А то по указ на управляващите милиционери, които искат само техните фирми да работят. В България не може да развиваш дейност законно с куриери, дори да си плащаш данъци като физическо лице. Само фирми могат да живеят на територията. Фирми на ДС другари милиционери. Затова правят чудовищна бумащина, да задушат малкия предприемач още преди да почне.