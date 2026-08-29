Гергана Петрова искала да алармира Радев, че боклукът от наводнението се хвърля в Струма (обновена)

Задържаната за няколко часа от МВР заради непредставяне на лична карта активистка Гергана Петрова от Струмяни с години води куп граждански битки срещу проблемите на населеното си място. Въпреки това в рамките на по-малко от 24 часа тя бе подложена на публично злепоставяне дори от представители на управляващите като например депутата от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който я нарече "псевдоинфлуенсърка" и изпълнител на "класическо активно мероприятие".
Думите му бяха по повод реакциите в социалните мрежи срещу прекомерните мерки на МВР и Националната служба за охрана (НСО) по задържането на жената, опитала се да говори с премиера Румен Радев.
Около обяд в събота от пресслужбата на Министерски съвет обаче разпространиха изявление, според което гражданите не са били възпрепятствани да говорят с премиера и да се снимат с него, като самата Петрова също е придружавала и снимала министър-председателя (виж в карето, б. р.).
В интервю за подкаста "Контракоментар" на Асен Генов самата Петрова детайлно разказа за сериозните си битки за по-добър живот в Струмяни.
"От години се борим в общината за водата. Другият проблем е Пирин и изсичането на горите", каза Петрова. В последните няколко дни тя е доброволец и всеки ден рие калта и тинята по къщите на другите хора от селото след наводнението от последните дни.
МС: Гергана Петрова придружаваше и снимаше премиера
Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера при посещението му в Струмяни в петък, стана ясно от изявление на правителствената пресслужба в събота около обяд.
Според него разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. "От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения", допълниха от правителствената пресслужба, която разпространи и видео.
"Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля", допълниха от МС.
Вчера Петрова е искала да съобщи на Радев за сметището, на което извозват отпадъците от бедствието. Сигнализирал ѝ човек, който искал да остане анонимен. "Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", заяви Гергана Петрова.
Жената сама се представя за екоактивист. В интервюто тя обяснява, че има строителна фирма, поддържа сайт за местните проблеми и сътрудничи на други медии.
Гергана Петрова обясни, че село Струмяни е сравнително ново село, от 60-те години на ХХ век. Хората там сами са си прокопали каналите за водоснабдяването. Всяко семейство е трябвало да копае до къщата си 15 метра и отделно е трябвало да копаят по 50 метра, за да докарат вода от Пирин.
"Има каптаж, като въпросната тръба се е спукала от бурята в последните дни и до вчера нямахме вода. Тоест самите хора са слагали тръбите за собствена сметка със задружен труд. По някое време общинските съветници гласуват за влизане във ВиК асоциацията и по този начин ВиК Благоевград се намесва тук като оператор. През 2019 г. има протести на местните жители и се опитват да махнат ВиК Благоевград и да си остане старата ВиК фирма. При влизането на ВиК Благоевград в Струмяни цената на водата се вдига повече от двойно. Хората се бунтуват, защото служителите се държат изключително арогантно и тормозят местните жители. Влизат по домовете на хората, разграждат огради, за да проверяват водомери за незаконни включвания и т. н. И при условие, че хората знаят, че те са незаконни, реагират спрямо тях. Общинските съветници под натиска на хората гласуват за излизане от ВиК асоциацията", разказа Петрова за проблема с водата. По думите ѝ хората отказали да плащат сметките си, след като те стигнали до около 100 евро. Към днешна дата проблемите още не са решени.
Отделно Петрова се е опитвала да разследва защо след големия пожар в Пирин миналото лято и задължителната санитарна сеч се отсичат и много здрави дървета.
"Някои хора от София ни наричат общината на Пеевски. Проблемите на Струмяни с водата са и проблеми на още много места в България", обобщи Гергана Петрова.
Струмяни пострада тежко след поройните дъждове преди 5 дни. Река Шашка излезе от коритото си и заля улиците и много къщи. В петък премиерът Румен Радев и представители на държавната власт посетиха населеното място, за да видят как протича битката с последствията от бедствието и да координират помощта за хората.
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16 коментара
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браво Гергана,вие сте жена с високо гражданско самосъзнание.Де да бяха такива поне една трета от българите.Положението ни щеше да е много по-добро.Водата е най-важният ресурс на планетата,после горите,но малко хора го разбират.Когато имаш водата всеки ден,в изобилие,не мислиш че други хора страдат за нея всекидневно.Баба Ванга беше казала че някой ден ще затваряме вода в буркани.
Добре, два дена доказваш, че ти има нещо... Сега остава да уточниш - ти обикновен социоп.ат ли си или, необикновен хомофоб?.. Да те помним с добро, дет са вика, щото "тази" я познава цялото село и района, и ще я помнят, че е направила, прави и ще направи за тях повече, отколкото е правил, прави и ще направи Чорапа... Държ. помощ е 290 евро на къща/семейство - "любвеобвилните" селфита на Чорапа струват колкото помощта за 50 семейства, поне... Безполезен нещастник...
Очевидно останалите коментиращи тук разбират повече от близалки. Хей ръчички, хей ги две...
"Хахо",ама разтрепери мунчовците по високите етажи.И заради "хахо-то рундьо мина на обяснителен режим, а демерджиев уволни директора на полицията в Благоевград. Това "хахо" ви ...... ......разказа играта.
Ти така ли правиш пред дрогираното ти гуру?най вероятно така, щом даваш акъл на нея.
Ква активистка бе, жива провокаторка.Всичко е нагласено, а редовните плюнчовци в коментарите я защитавате само защото е от вашата завера а не щото е права.Айде бегай.
Работата на службите е да пазат пазените от потенциални вреди и опасности, били те физически или морални. В конкетния случай въпросните слъжби са се справили отлично. Идентифицирали са възможно орезиляване на пазеното лице с въпроси, от които то си няма и хал-хабер и са го филтрирали по надлежния законен ред. Колкото и странно да ви звучи това. А за награда за добре свършената работа Муню бие шута на изпълнителите. Мека Мария. А спомняте ли един друг случай в зората на правителството му, когато изрита …
някакъв си зам. министър, щот се бил изрепчил на някакъв местен марулопроизводител, че вдигнал къща в руслото на Струма? Шапкари, сър! :-) --- Изгледах част (то край няма) от интервюто. Добре си е жената, има си кауза, моите уважения. Но в един такъв контекст така се получават нещата.
Си ти Sion.
No. 1 Ти си пълен русоробски идиот! Харесва ти да живееш в кочина, в която старшината и ЗКПЧ-то знаят всичко. Заминавай за Московията, там ще ти се зарадват!
Оправляващите от ПророZZийска Болгария, ще ви го кажа на родния ви яZЫк, та дано вденете. ОбоZрались, блядь! Опять... Здесь не Москва! Тук е България.