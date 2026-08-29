Гергана Петрова искала да алармира Радев, че боклукът от наводнението се хвърля в Струма (обновена)

Задържаната за няколко часа от МВР заради непредставяне на лична карта активистка Гергана Петрова от Струмяни с години води куп граждански битки срещу проблемите на населеното си място. Въпреки това в рамките на по-малко от 24 часа тя бе подложена на публично злепоставяне дори от представители на управляващите като например депутата от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който я нарече "псевдоинфлуенсърка" и изпълнител на "класическо активно мероприятие".

Думите му бяха по повод реакциите в социалните мрежи срещу прекомерните мерки на МВР и Националната служба за охрана (НСО) по задържането на жената, опитала се да говори с премиера Румен Радев.

Около обяд в събота от пресслужбата на Министерски съвет обаче разпространиха изявление, според което гражданите не са били възпрепятствани да говорят с премиера и да се снимат с него, като самата Петрова също е придружавала и снимала министър-председателя (виж в карето, б. р.).

В интервю за подкаста "Контракоментар" на Асен Генов самата Петрова детайлно разказа за сериозните си битки за по-добър живот в Струмяни.

"От години се борим в общината за водата. Другият проблем е Пирин и изсичането на горите", каза Петрова. В последните няколко дни тя е доброволец и всеки ден рие калта и тинята по къщите на другите хора от селото след наводнението от последните дни.

МС: Гергана Петрова придружаваше и снимаше премиера Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера при посещението му в Струмяни в петък, стана ясно от изявление на правителствената пресслужба в събота около обяд. Според него разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. "От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения", допълниха от правителствената пресслужба, която разпространи и видео. "Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля", допълниха от МС.

Вчера Петрова е искала да съобщи на Радев за сметището, на което извозват отпадъците от бедствието. Сигнализирал ѝ човек, който искал да остане анонимен. "Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", заяви Гергана Петрова.

Жената сама се представя за екоактивист. В интервюто тя обяснява, че има строителна фирма, поддържа сайт за местните проблеми и сътрудничи на други медии.

Гергана Петрова обясни, че село Струмяни е сравнително ново село, от 60-те години на ХХ век. Хората там сами са си прокопали каналите за водоснабдяването. Всяко семейство е трябвало да копае до къщата си 15 метра и отделно е трябвало да копаят по 50 метра, за да докарат вода от Пирин.

"Има каптаж, като въпросната тръба се е спукала от бурята в последните дни и до вчера нямахме вода. Тоест самите хора са слагали тръбите за собствена сметка със задружен труд. По някое време общинските съветници гласуват за влизане във ВиК асоциацията и по този начин ВиК Благоевград се намесва тук като оператор. През 2019 г. има протести на местните жители и се опитват да махнат ВиК Благоевград и да си остане старата ВиК фирма. При влизането на ВиК Благоевград в Струмяни цената на водата се вдига повече от двойно. Хората се бунтуват, защото служителите се държат изключително арогантно и тормозят местните жители. Влизат по домовете на хората, разграждат огради, за да проверяват водомери за незаконни включвания и т. н. И при условие, че хората знаят, че те са незаконни, реагират спрямо тях. Общинските съветници под натиска на хората гласуват за излизане от ВиК асоциацията", разказа Петрова за проблема с водата. По думите ѝ хората отказали да плащат сметките си, след като те стигнали до около 100 евро. Към днешна дата проблемите още не са решени.

Отделно Петрова се е опитвала да разследва защо след големия пожар в Пирин миналото лято и задължителната санитарна сеч се отсичат и много здрави дървета.

"Някои хора от София ни наричат общината на Пеевски. Проблемите на Струмяни с водата са и проблеми на още много места в България", обобщи Гергана Петрова.

Струмяни пострада тежко след поройните дъждове преди 5 дни. Река Шашка излезе от коритото си и заля улиците и много къщи. В петък премиерът Румен Радев и представители на държавната власт посетиха населеното място, за да видят как протича битката с последствията от бедствието и да координират помощта за хората.