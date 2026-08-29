Йотова: Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента

Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември ще знаете и името на председателя на инициативния комитет, когато ще е и неговото учредяване. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод кандидатурата си за президентските избори на 25 октомври.

Тя е в курортното селище Старозагорски бани за откриването на XX-ия Национален тракийски събор "Богородична стъпка 2026".

През юли в интервю в ефира на предаването "Панорама" на БНТ държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента, като посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тогава тя не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за есента.

За случая с жената в с. Струмяни вчера Йотова посочи, че застава изцяло в нейна защита. Най-важното са човешките права и тяхното гарантиране, заяви тя.

На въпрос дали според нея Народното събрание ще събере необходимите гласове за избор на Висш съдебен съвет (ВСС), президентът отговори, че очаква да има консенсус по темата. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не успя да гласува своята квота, каза още държавният глава.

По думите ѝ, изтеклия от дълги години мандат на ВСС е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен и с участието на всички парламентарни групи. Няма значение управляващи или опозиция, трябва да се намерят решенията, заяви Йотова.

Тя добави, че трябва да бъде достатъчно прозрачен и процесът по избор на професионалната квота. Ако отново има слухове и внушения, че има други аргументи, с които се предлагат кандидатите, означава, че нищо не сме свършили, каза още президентът Илияна Йотова.