Йотова: Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента

Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември ще знаете и името на председателя на инициативния комитет, когато ще е и неговото учредяване. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод кандидатурата си за президентските избори на 25 октомври.
Тя е в курортното селище Старозагорски бани за откриването на XX-ия Национален тракийски събор "Богородична стъпка 2026".
През юли в интервю в ефира на предаването "Панорама" на БНТ държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента, като посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тогава тя не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за есента.
За случая с жената в с. Струмяни вчера Йотова посочи, че застава изцяло в нейна защита. Най-важното са човешките права и тяхното гарантиране, заяви тя.
На въпрос дали според нея Народното събрание ще събере необходимите гласове за избор на Висш съдебен съвет (ВСС), президентът отговори, че очаква да има консенсус по темата. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не успя да гласува своята квота, каза още държавният глава.
По думите ѝ, изтеклия от дълги години мандат на ВСС е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен и с участието на всички парламентарни групи. Няма значение управляващи или опозиция, трябва да се намерят решенията, заяви Йотова.
Тя добави, че трябва да бъде достатъчно прозрачен и процесът по избор на професионалната квота. Ако отново има слухове и внушения, че има други аргументи, с които се предлагат кандидатите, означава, че нищо не сме свършили, каза още президентът Илияна Йотова.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Аз не знам дали някъде по света колкото по-отговорна е длъжността, толкова по-високи да са изискванията. Образование, гражданство и да не си осъждан. Оттам нататък си в ръцете на избирателите. Доста по-късно тук-там изникват смущаващи факти. Но явен престъпник все пак трудно се промъква. К.П.Д.- то обаче е от основна важност, ама няма как да се предугади. Конкуренцията донякъде балансира нещата. Ненужната функция президент донякъде имитира монарха в конституционната монархия. Има страни дето президентът …
играе функцията на премиер, другаде не е така. Една Франция ,уж с президентско управление, има премиер. Глобална обърквация. И ний да не останем назад. Аз съм решил занапред да гласувам, само в местни и парламентарни избори, ако съм в настроение. Никакви президенти и евродепутати! Поне докато има партии.
Името на вицепрезидента? Не, името на кандидата за вицепрезидент. По-полека, да не стане като с "Майката на нацията".
Я Калфин, я Вигенин. А може и някой от бол генералите.
Някой с родители със славно минало в КГБ.
Тая руZZка слуга когото и да предложи по заповед на кремъл ще е същата анти-Българска пълзяща биологична единица заслужаваща единствено да бъде с презрение смачкана като миризлива РуZZофилистична буболечка,вредна за България и Българския народ. Крайно време е да се отървем от руZZофилите НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, които закопават България и Българския народ в орбитата на убийците-престъпници кремълски.
Буквално тръпнем в очакване, а рашистът с руzкия пар.цал, направо е пред кулминация:)
вицЭто на . . . 'коленичещата с мечки' - на кой му дреме ...
А на другите мишки още не знаем имената на кандидатите за президент. Голям страх тресе Сглобкаджиите..