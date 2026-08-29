Най‑малко 27 души са били убити при руска въздушна атака в Киевска област през нощта, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.
Той допълни, че 42 човека са били ранени при нападението в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев.
"Числото може би не е окончателно", написа още Ткаченко в Телеграм. Според него при нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души. Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча. По негови данни най-малко 50 жилищни сгради са били повредени при удара, който е предизвикал пожар, който се е разпространил по околните домове.
В изявление украинският президент Володимир Зеленски каза, че е бил поразен склад, като е "последвала детонация", предизвикала значителни щети по жилищни сгради и старчески дом.
"Тези, които позволиха това да се случи, трябва да носят отговорност за решенията си", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс", добавяйки, че вече са образувани наказателни дела по обвинения в служебна небрежност. "Има въведени разпоредби – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до домове или други жилищни зони. Със сигурност ще бъдат направени съответните заключения", допълни той.
Руските удари по Киев и околностите продължават почти бе прекъсване вече трети ден, задушавайки икономиката на украинската столица и сериозно нарушавайки живота на цивилните четири и половина години след пълномащабното нахлуване на Русия в нейния съсед, отбелязва Асошиейтед прес.
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3 коментара
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Да видим дали руснаците ще си признаят за сладираното оръжие на Арбат.
Руските Герани вече могат да правят лупинги ако украинците ги преследват........видео........https://youtu.be/FhA9PIUhWEE?is=tLXjcpIYRTyIh0zx
Складират си оръжията в близост до жилищни сгради, добре че поне си признават.