Шефът на ЦРУ отрезвил Москва за влошаващите й се шансове във войната

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети тайно Москва тази седмица, за да представи пред руската страна мрачната си оценка за развитието на войната в Украйна и да призове Москва да постигне споразумение, преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, съобщиха настоящи и бивши представители на американската администрация пред "Ню Йорк Таймс" (NYT).

Ратклиф е предал посланието на Александър Бортников, ръководител на Федерална служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ). Според източниците директорът на ЦРУ не е отправял заплахи за възможни последствия за Москва, ако президентът Владимир Путин реши да продължи войната, допълва изданието.

Американското разузнаване отдавна поставя под въпрос дали съветниците на Путин му предоставят реалистична оценка за развитието и цената на войната.

ЦРУ от години поддържа канали за комуникация с ФСБ и руската Служба за външно разузнаване (СВР). Според представители на американската администрация каналът между Ратклиф и Бортников функционира паралелно с отделни контакти, установени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър с други високопоставени съветници на Путин.

Някои представители смятат, че Путин, който сам е бивш разузнавач, би възприел послание от директора на ЦРУ като по-спешно и достоверно от комуникацията по традиционните дипломатически канали.

През голяма част от миналата година Тръмп и някои от най-близките му съветници изглеждаха убедени, че руската победа на бойното поле е неизбежна заради по-голямото население на Русия и ядрения ѝ арсенал. Русия обаче понесе огромни загуби, а напредъкът ѝ на бойното поле се забави значително.

Не е ясно дали посланието на Ратклиф е знак за възможна промяна в политиката на САЩ спрямо Русия и Украйна. Посещението му е поредният опит на администрацията на Тръмп да даде нов тласък на блокираните преговори. Става все по-ясно, че Украйна няма да се откаже от борбата си за източните си територии, дори при ограничена американска военна подкрепа.

На фона на представената от него мрачна оценка за военното и икономическото състояние на Русия, Ратклиф е заявил пред Бортников, че според него моментът е настъпил Москва да започне сериозни преговори за прекратяване на войната.

След завръщането на Тръмп в Белия дом САЩ ограничиха военната си подкрепа за Украйна, което принуди Киев да разчита в по-голяма степен на европейските си партньори. В същото време ЦРУ продължава да поддържа тесни разузнавателни отношения с Украйна, изградени още преди повече от десетилетие.

Посланието, което Ратклиф е предал на Бортников, до голяма степен съответства на публичните му изказвания за войната. Миналия месец директорът на ЦРУ отправи остри оценки за загубите на руската армия и неспособността ѝ да постигне значителен напредък на бойното поле. Той заяви, че продължителността на живота на руски войник на фронтовата линия е под 35 минути.

Ратклиф посочи още, че Русия е завзела едва около 1% от общата територия на Украйна през 18-те месеца, откакто той е директор на ЦРУ. По думите му това се дължи до голяма степен на "майсторството" на Украйна в използването на дронове.

Преди срещата си с Бортников в Москва Ратклиф е разговарял с украинските си колеги и ги е уверил, че ще проучва руските позиции, без да прави отстъпки от името на Украйна.

Европейски дипломати смятат, че през предстоящите зимни месеци може да се открие възможност за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна. Според тях руската офанзива в Донбас до голяма степен е спряла, докато Украйна продължава да нанася сериозни щети на Русия с помощта на дронове.

Някои европейски представители настояват администрацията на Тръмп да включи в преговорите високопоставен служител по националната сигурност, който да отправи към Москва твърдо послание от типа на това, което Ратклиф е предал тази седмица.

Украинските власти отдавна гледат с подозрение на Уиткоф и Къшнър, смятайки ги за прекалено близки до руската страна. Ратклиф, който от години заема твърда позиция спрямо Русия, е възприеман като потенциално по-неутрален посредник.

Тръмп неведнъж е използвал Ратклиф като дискретен посредник. През януари той стана първият представител на американския кабинет, посетил Венецуела, след като американски специални сили заловиха президента Николас Мадуро.

През май Ратклиф посети Куба и представи пред ръководството на страната мрачна оценка за състоянието на кубинската икономика на фона на американската петролна блокада. Той призова Хавана да извърши редица мащабни политически и икономически промени, преди ситуацията да се влоши още повече.

Преките контакти между ръководителите на американското и руското разузнаване са спорадични през последните години.

През ноември 2021 г. тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс се срещна в Москва с Бортников и други високопоставени руски представители, за да предупреди Путин срещу започването на пълномащабна инвазия в Украйна.

Година по-късно, през ноември 2022 г., Турция беше домакин на среща в Анкара между Бърнс и Сергей Наришкин, ръководител на руската Служба за външно разузнаване.

Американските разузнавателни служби бяха прихванали руски комуникации за евентуалното използване на ядрено оръжие от Москва с цел спиране на украинското контранастъпление през есента на същата година. Бърнс предупреди Наришкин за сериозни последствия, ако Русия предприеме подобна стъпка.

Турските власти са искали срещата да постави началото на постоянен канал за директна комуникация между Вашингтон и Москва с цел намаляване на напрежението. ЦРУ обаче е било недоволно, след като руската страна направила срещата публично достояние.

Бърнс и Наришкин не са провеждали друга среща лице в лице, макар да са продължили да поддържат периодичен контакт по телефона.

След встъпването на Тръмп в длъжност Ратклиф и Бортников са работили по организацията на размяна на затворници. Срещата им тази седмица в Москва обаче е първата им лице в лице.