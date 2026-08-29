Стефан Белчев, ПБ: Една псевдоинфлуенсърка създаде класическо активно мероприятие

Като "класическо активно мероприятие" определи случая със задържането на активистката от Струмяни Гергана Петрова от петък депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.
Коментарът на народния представител от управляващата партия "Прогресивна България" във Фейсбук профила му идва часове след като вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани Илиян Тупаров от длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, а преди това премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и НСО.
Според Белчев случаят в Струмяни " е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР".
"Опозицията седмици наред ревеше: "Къде е премиерът, защо го няма при хората в бедствието?". Когато Румен Радев отиде на място в Струмяни, за да свърши работа, веднага му спретнаха евтин цирк. Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара "жертва" пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната. И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на "дигитални екоактивисти", чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора", написа Белчев в страницата си във Фейсбук.
Депутатът добави, че вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал.
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19 коментара
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Ама разбира се че вие винаги сте невинни бе Белчев.Мунчо се изниза при смъртта на двамата летци.Сега пък активистката ви виновна.Айде сиктер бе.Ако беше Баце,щеше да се измайтапи,да каже едно за мисирките,и да разсмее всички.Ама мунчо забравя що политици,президенти и мин.председатели отидоха зян стига да реши някой че е за отстрел.Историята я знаят всички.Кат се тръгне от Джордж Вашингтон в операта,Кенеди,спокойно возещ се в колата,стшгаме до Луканов до къщата му,също до Трактора в гората,и още куп народ.С една дума,нарочат ли някого,няма спасение.
Радев всеки ден ни удивлява със способността си да събира идиоти около себе си.
Кой не скача е талибан!
Дядо Румен=Бойко=Пея. Които не го е разбрал, да помисли. Политиката е монополистична организация и много корумпирана. Да фалираш просперираща държава. Това си е доста голямо путиниско умение.
Трябва да сме активисти бе! Особено еko такива. Гретата там... :-) Те активистите как само ще му видят сметката на Муню. :)
Добре, че ПБ имат експерт, който разбира, кой е истински инфлуенсър и кой е псевдоинфлуенсър. Спокоен съм, че депутат Стефан Белчев има тънко разбиране за българското гражданско общество и за ролята на медиите. Виждам в негово лице гаранция за успех на неговата партия и нейното правителство.
Как Путинистите веднага скачате на "Еко".. Нали трябва а се продават Фосили, Нафта, Газ..
С това руzzко знаме нямаш право на мнение! Гледай руската телевизия и не си отвличай вниманието
Много точно описание.. Мърла на грант, със сериозни психически отклонения спретва цирк.Мила , родна НПО картинка..
Белчев, майстори на активните мероприятия са вашите хора от посолството срещу парк-хотел "Москва". Какво активно мероприятие е да искаш да се приближиш до вожда да му зададеш въпрос. Какво толкова го вардят. Че са й искали лична карта, някаква регистрация и пр. Вече ще се появява само пред нарочни клакьори ли? Както Путин прави. Но вие сте си виновни. Да бяхте отцепили района и да съберете млади активисти от прогресивните, които да задават правилни въпроси.