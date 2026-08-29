Крачка към членство в ЕС? В Исландия се произвежда референдум с неясна развръзка

Да остане господарка на собствената си съдба или да пробва перспективата за присъединяване към Европейския съюз (ЕС) в един свят, който става все по-опасен? Исландия ще се произнесе тази събота по отношение на възобновяването на преговорите си с ЕС на референдум, чиято развръзка е доста неясна.

Референдумът не се отнася до самото присъединяване, а до възобновяването на преговорите с Брюксел, преустановени през 2013 г., които имаха за цел определяне на условията, при които островът с население от 400 хиляди души следва да се присъедини към ЕС - особено що се отнася до свръхчувствителния риболовен сектор.

"Хората трябва да гледат на това като на възможност, а не като на окончателно решение", заяви пред АФП министър-председателката Криструн Фростадотир.

"Едно "да" ще намали рисковете: всички искат да знаят какво ще стане за в бъдеще. При това положение ще имаме конкретно споразумение на масата и отговори на всички въпроси, които се задават", каза тя по време на "среща за обмяна на мнения" в Селфос.

Това градче, намиращо се на около 50 километра от Рейкявик, е само една от спирките на лидерката социалдемократка по време на обиколката ѝ из страната, в рамките на която изслушва въпросите и опасенията на съгражданите си.

В събота те ще трябва да отговорят на въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?". Ако победи отговорът "да", то следващата стъпка ще бъде нов референдум за евентуално споразумение с Брюксел. Вероятно ще бъде необходима и промяна на конституцията, както и ратификация от 27-те страни членки на ЕС.

Островът представи кандидатурата си през 2009 г., след като финансовата криза нанесе сериозен удар по икономиката ѝ. Преговорите, които бяха започнати през 2010 г., бяха замразени три години по-късно след идването на власт на евроскептична коалиция.

Сцената днес е радикално различна.

"ЕС се оглежда, сключва споразумения с Индия, с Меркосур. Виждаме как се изменя световният климат - митата се използват като оръжия", подчертава Фростадотир.

Въпрос, който създава разделения

Икономиката на Исландия се възстанови, но валутата ѝ е нестабилна, има инфлация и лихвите са високи: централната банка вдигна лихвения си процент за трети път от началото на годината и сега е 8%. Това прави приемането на еврото привлекателно в очите на задлъжнелите домакинства.

В международен план завръщането на войната в Европа с руското нахлуване в Украйна обърка ситуацията в сферата на сигурността. Непредсказуемостта на Доналд Тръмп и амбициите му по отношение на съседна Гренландия засилиха допълнително опасенията: Исландия, която е стратегически разположена в преддверието на Арктика, няма собствена армия и разчита на НАТО, както и на двустранно споразумение със САЩ, за отбраната си.

"Геополитическите сътресения, на които ставаме свидетели напоследък, не са причината за този референдум. Несъмнено обаче тези тревоги са надвиснали над дебата", обяснява Ейрикур Бергман.

"Именно агресивността (на САЩ, бел. АФП) по отношение на Гренландия провокира сериозна тревога в Исландия и накара много хора да се запитат за мястото на Исландия", казва още този преподавател по политически науки в Билфрьостския университет.

Проучванията сочат, че населението е разделено почти наполовина в два лагера.

Тридесет и три годишната служителка в офис Вилборг Инга Магнусдотир не вижда причина за нарушаване на статуквото.

"Защо да влизаме в Европейския съюз, като сме си добре сега? Какво допълнително може да ни донесе", пита се тя пред АФП.

Храфнкел Гуднасон обаче ще гласува с "да".

"Става все по-опасно да си малка страна извън ЕС. Мисля, че е по-сигурно да си част от едно по-голямо семейство", казва 59-годишният консултант и коневъд.

Компромис за риболова?

В една страна, в която морските продукти представляват около 40% от износа, риболовът е неразделна част от националната идентичност и неизбежно ще бъде във фокуса на преговорите.

Половин век след последната "война на треската" срещу Великобритания, са против това да се отстъпва на Брюксел и най-малка част от контрола върху водите, завоювани с толкова усилия.

Въпреки че решително се придържа към еврофилски позиции, министърката на външните работи Торгердур Катрил Гунарсдотир предупреди, че в преговорите Рейкявик ще настоява да съхрани суверенитета си в тази област.

Подобна молба за изключение трудно би се съчетала с общата риболовна политика на ЕС в сегашната ѝ форма.

Брюксел е дискретен, но дава значи за компромис, които биха могли да разчистят пътя.

За ЕС перспективата да присъедини една богата и стабилна страна, която е вече до голяма степен интегрирана чрез членството си в Европейското икономическо пространство, би се превърнало в успешна демонстрация на политиката му по разширяване и би засилило присъствието му в този привлекателен регион.

По БТА