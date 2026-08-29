Бившият украински министър на отбраната става съветник в Италия

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, съобщи ведомството, цитирано от Ройтерс.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, която е помогнала на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.

"Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната", каза Крозето в изявление, публикувано заедно със снимка на двамата мъже в профила на министерството в социалната платформа X.

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници, отбелязва Ройтерс.

Преди дни в свое изказване пред Ройтерс Федоров заяви, че "Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия", предупреждавайки, че Киев разполага с прозорец от няколко месеца, за да вземе ключовите решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.

По думите му на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт. Дълбоко вкоренената корупция и клиентелистки мрежи, както и липсата на политическа независимост в държавните институции, също спъват страната, посочи Федоров в интервю.

Сега той благодари на Крозето за "личната му подкрепа" и за предложението да бъде негов съветник.

"В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността", написа Федоров в публикация в Х.