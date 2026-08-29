Бившият украински министър на отбраната става съветник в Италия

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, съобщи ведомството, цитирано от Ройтерс.
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, която е помогнала на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.
"Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната", каза Крозето в изявление, публикувано заедно със снимка на двамата мъже в профила на министерството в социалната платформа X.
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35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници, отбелязва Ройтерс.
Преди дни в свое изказване пред Ройтерс Федоров заяви, че "Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия", предупреждавайки, че Киев разполага с прозорец от няколко месеца, за да вземе ключовите решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.
По думите му на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт. Дълбоко вкоренената корупция и клиентелистки мрежи, както и липсата на политическа независимост в държавните институции, също спъват страната, посочи Федоров в интервю.
Сега той благодари на Крозето за "личната му подкрепа" и за предложението да бъде негов съветник.
"В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността", написа Федоров в публикация в Х.
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6 коментара
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Не им завиждам на италианците. Току виж поискал оставката на Мелони и нови избори.
Този в Италия, Буданов говори , че е нужни по 30 000 човека на месец да бъдат мобилизирани / смятайте колко са им жертвите/ , за да са в състояние да запазят сегашното положение. Изобщо, пълен разпад.
Това недорасло пе-дерастче нито е създал нещо, нито е инженер-специалист ... ами просто един надут сапунен мехур, който следи световния пазар на военни иновации и ги предлага за приложение на фронта. Ето това е, нищо не зависи от него, въздух изпуснат от мехура. Трябваше да го мобилизират и изпратят на фронта, вместо да си прави екскурзии по света, миризливото лай-ненце.
Залужни също го пратиха в Англия, далеч..
Добре е, че пичът си е намерил работа, ама да си изостави страната по време на война не е много "пичовско"... Вероятно след две посещения в САЩ се е почувствал поласкан и "голям"... И не той определя тактиката и стратегията на фронта, и създаването на нови технологии... Федоров само администрира процесите - поръчки към фирми и осигуряване на адекватни доставки според нуждите на всеки участък от фронта... И точно адекватността го вкара в конфликт с военните на първа линия - заявка от един участък, отива при друг и т.н... Но, както се казва - навсякъде има всякакви... А можеше да се запише в армията и там да разгърне способности, ама...
В очакване да бъде арестуван бързо намери къде да избяга. Дано да е договорил с украинците да не го закачат.