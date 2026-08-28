Велосипедисти протестираха в столицата

Граждани и организации от велосипедната общност излязоха на протестно велошествие под надслов "Искам да карам велосипед в София!" тази вечер в столицата.
Демонстрацията започна от пилоните на НДК. Велосипедостите минаха по централния булеварди и около 20 часа блокираха за кратко ключовото кръстовище при пл. "Орлов мост".
Причината за недоволството е кампания на общината и полицията от миналата седмица. Тогава велосипедисти бяха спирани в паркове в София и получаваха листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Това на практика прави почти всички паркове в София забранени за велосипедисти над 12 години. Разпоредбата е част от Закона за движение по пътищата от 2015 г., а до момента местната власт не е направила почти нищо, за да осигури велоалеи в парковете.
В навечерието на протеста кметът Васил Терзиев обеща до края на 2027 г. в София да бъдат направени 20 км нови велоалеи и призна, че е длъжник на хората, каращи колело в това отношение. Всъщност подобряването на инфраструктурата за колела беше сред предизборните обещания на Васил Терзиев, а в програмата му имаше подробни трасета и срокове за изграждането им.
Забавеното изпълнение на тези обещания е и една от причините за протеста. Той беше организиран съвместно от Critical Mass Sofia, Сдружение "Велоеволюция", "За Земята", Sofenhagen, Sofia Social Ride, Ladies’ Bike Ride, "Живо място" и Българската асоциация за електромобилност.
"Ограничаването на велосипедното придвижване през парковете, без да бъде осигурена безопасна и реалистична алтернатива, не решава проблема. То прехвърля велосипедистите към опасни улици и задълбочава напрежението между различните участници в движението. Не искаме конфликт между пешеходци, велосипедисти и шофьори. Искаме работеща градска среда за всички", заявяват организаторите.
Организаторите посочват като повод за протеста още несвързаната велосипедна мрежа, лошата поддръжка на съществуващите трасета и премахнатите защитни ограничители по ключови велоалеи като тези по бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски".
Протестът не е насочен срещу пешеходците или останалите участници в движението, казват организаторите. Целта му е Столичната община да поеме конкретни, измерими и обвързани със срокове ангажименти за град, в който ходенето пеша, придвижването с велосипед, общественият транспорт и автомобилното движение могат да съжителстват безопасно, посочват още те.
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4 коментара
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Момчета и момичета стига сте искали велоалеи, бус ленти, тротоари. Семействата вече имат по 3-4 автомобила и искат широки улици и булеварди, да не им се пречка градския транспорт, местата отредени за градинки и градинки да станат паркинги. На следващите общински избори в София, който кандидат им обещае това ще го изберат още на първия тур с огромно болшинство. Имах и аз до преди 5-6 години 2 коли, но ги продадох, защото вече няма място пред блока за паркиране. В нашият вход три семейства имат по 3 коли, очаквам да закупят и за внуците, които ходят на детска градина. Пенсионер съм, преди години в София беше приятно да се движиш с кола, сега е отврат
Защо българските велосипедисти искат да карат колело в епицентъра на мръсния въздух на столицата, не става ясно от протеста им?!
Със същия успех може да го помете десетгодишно пuшлеме, полетяло с електрическа тротинетка... или пък двама подпийнали тюфлека с велорикша под наем и бири в ръка... или пък - все по-често - някой заслужил чичко мутра или жена му със силикона, които ходят до кортовете с джипа, понеже няма как да походят дори 300 метра пеша. Може и да го удари топка, изселена от близкото мачле в тревата. Или пък да му налети някой "ама-той-е-толкова-мил-и-толкова-обича-деца" грамаден пес... Та каква ти е мисълта?
Пускаш си тригодишното детенце да тичка по алеята в парка и изведнъж край него профучава велосипедист, забързал се, кой занае накъде.