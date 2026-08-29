Националният съвет на БСП утвърди подкрепата за Йотова

Националният съвет на БСП взе единодушно решение да подкрепи Илияна Йотова за нейното избиране за държавен глава. Това съобщи председателят на левицата Крум Зарков след днешното заседание на НС на БСП.

"След сегашното заседание можем да кажем, че БСП влиза в президентските избори единна и кординирана, за да допринесе за предстоящия дебат и за резултата - госпожа Йотова да е президент на Репулика България", добави Зарков.

Излъчена е и официална група за конкат с Йотова, в която ще влязат лица от ръководството на БСП, младежкият лидер на партията Габриел Вълков, включен е и бившият председател на левицата Сергей Станишев.

Относно избора на канидат за вицепрезидент Крум Зарков изрази надежда Йотова да излъчи име, което да изпълни институцията със съдържание. По-рано в събота президентът обяви, че името на кандидата за вицепрезидент ще стане ясно на 8 септември.