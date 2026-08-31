Кремъл: За Путин е "безполезно" да се среща със Зеленски и Тръмп за обсъждане на края на войната

За Владимир Путин е "абсолютно безполезно" да се среща с президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, за да обсъждат приключването на войната, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Вие добре знаете позицията на нашия държавен глава: такава среща е възможна единствено за оформяне на постигнатите договорености. А договореностите — това съвсем не е примитивна сделка, а много сложен процес на уреждане, който се състои от огромен брой детайли", каза Песков.

По думите му Киев не иска да се занимава с "реално уреждане" на военния конфликт.

Представителят на Кремъл коментира така информацията, че директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф по време на тайното си посещение в Москва на 25 август е предложил да бъде организирана среща на върха между лидерите на трите държави.

За това по-рано съобщиха източници на изданието Axios. Още през август 2025 г. Тръмп заяви, че е започнал подготовка за тристранна среща на върха с Путин и Зеленски. Той очакваше тя да се проведе в рамките на две седмици. До този момент обаче такава среща така и не се е състояла.

В началото на юни тази година Зеленски публикува открито писмо до Путин, в което предложи на руския президент да се срещнат лично, за да се договорят за прекратяване на войната. Путин видя в обръщението "елементи на грубост" и отказа среща. Вместо това той се обърна към руските военнослужещи и ги призова да "работят" на фронта.

Според източници на The Wall Street Journal директорът на ЦРУ е бил изпратен в Москва лично от Тръмп, без предварително да информира най-близките си съветници и военни командири.

По време на посещението Ратклиф се е срещнал с директорите на Службата за външно разузнаване (СВР) и Федералната служба за сигурност (ФСБ) Сергей Наришкин и Александър Бортников.

Събеседници на Axios са заявили, че той се е опитал да разбере дали ръководителите на руските специални служби са способни да убедят Путин да се върне към преговорите за прекратяване на войната.

Както писа The New York Times, Ратклиф е представил пред Бортников "мрачна оценка" на перспективите пред руската армия и икономика и е призовал за сключване на споразумение, преди да стане твърде късно.

След посещението на директора на ЦРУ в Москва ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирил Буданов заяви, че през септември може да се проведе среща между делегациите на воюващите страни с посредничеството на САЩ.

В Киев обаче се съмняват в готовността на Путин за мир. Заместникът на Буданов Павел Палиса заяви, че руският президент е възложил на военните да разработят няколко сценария за настъпление в северната част на Украйна, включително в посока Киев и Чернигов.

В същото време Кремъл продължава да настоява за предаването на Донбас, около 20% от който в момента се контролира от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Зеленски очаква нови преговори със САЩ

Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството.

Според него е важно, че "Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.

"Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.

Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, цитиран от БТА, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.