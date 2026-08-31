Кремъл: За Путин е "безполезно" да се среща със Зеленски и Тръмп за обсъждане на края на войната

За Владимир Путин е "абсолютно безполезно" да се среща с президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, за да обсъждат приключването на войната, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
"Вие добре знаете позицията на нашия държавен глава: такава среща е възможна единствено за оформяне на постигнатите договорености. А договореностите — това съвсем не е примитивна сделка, а много сложен процес на уреждане, който се състои от огромен брой детайли", каза
Песков.
По думите му Киев не иска да се занимава с "реално уреждане" на военния конфликт.
Представителят на Кремъл коментира така информацията, че директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф по време на тайното си посещение в Москва на 25 август е предложил да бъде организирана среща на върха между лидерите на трите държави.
За това по-рано съобщиха
източници на изданието Axios. Още през август 2025 г. Тръмп заяви, че е започнал подготовка за тристранна среща на върха с Путин и Зеленски. Той очакваше тя да се проведе в рамките на две седмици. До този момент обаче такава среща така и не се е състояла.
В началото на юни тази година Зеленски публикува открито писмо до Путин, в което предложи на руския президент да се срещнат лично, за да се договорят за прекратяване на войната. Путин видя в обръщението "елементи на грубост" и отказа среща. Вместо това той се обърна към руските военнослужещи и ги призова да "работят" на фронта.
Според източници на The Wall Street Journal директорът на ЦРУ е бил изпратен
в Москва лично от Тръмп, без предварително да информира най-близките си съветници и военни командири.
По време на посещението Ратклиф се е срещнал с директорите на Службата за външно разузнаване (СВР) и Федералната служба за сигурност (ФСБ) Сергей Наришкин и Александър Бортников.
Събеседници на Axios са заявили, че той се е опитал да разбере дали ръководителите на руските специални служби са способни да убедят Путин да се върне към преговорите за прекратяване на войната.
Както писа The New York Times, Ратклиф е представил
пред Бортников "мрачна оценка" на перспективите пред руската армия и икономика и е призовал за сключване на споразумение, преди да стане твърде късно.
След посещението на директора на ЦРУ в Москва ръководителят на Офиса на президента на Украйна Кирил Буданов заяви, че през септември може да се проведе среща между делегациите на воюващите страни с посредничеството на САЩ.
В Киев обаче се съмняват в готовността на Путин за мир. Заместникът на Буданов Павел Палиса заяви, че руският президент е възложил на военните да разработят няколко сценария за настъпление в северната част на Украйна, включително в посока Киев и Чернигов.
В същото време Кремъл продължава да настоява за предаването на Донбас, около 20% от който в момента се контролира от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
Зеленски очаква нови преговори със САЩ
Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
"Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството.
Според него е важно, че "Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.
"Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.
Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.
Зеленски заяви, цитиран от БТА, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.
Ами да, нали щял да се беси, безполезно е.
Прав си започна се. Скоро фашистите от Красная плошчад ще ходят на визита на Ратко Младич. Ама ще е добре с тях да поемат възможно най-много мужици в т.ч. и ти можеш да си сложиш въжето.
Нацистки режим има само в РФ. Путин да капитулира!
За пуууутанкин няма вече нищо полезно на този свят и не само той го знае, а и кохортата му. Последните стягат багажите, за да се спасяват, а бункерският плъъъх трепери и цвърчи от страх пред предстоящото. А то ще е много болезнено за него и възмездно за всички жертви.
А пък гяволето от снимката, как ще опере пешкира един ден! Дано да го дочакаме.
За Украйна е напълно безполезно да се среща с путлЭр и Тръмп. На единият му предстои месарска кука, на другия импийчмънт и лудницата в Бетесда.
Тръмп и Зеленски не струват колкото плюнката на Путин.Щом е казал,че държи на пълна капитулация на нацисткия режим-така ще е!И ето,започна се.
Едва ли, ZVion4o. Единствената опция на Коня е КНДР.
Той самият Путин е не само безполезен, а е и безкрайно вреден, и то на самата Русия.
И за какво точно ще преговаря със САЩ? За убежище?