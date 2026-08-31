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Андрей Гюров обявява във вторник кандидатурата си за президент

16 коментара
Андрей Гюров, сн. БГНЕС
Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент.
 
Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието.
 
Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.
 
Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Ключови думи

Андрей Гюров Кандев
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16 коментара

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  1. т€еритория на Мики Маус
    #16

    Разстоянието от България до Иран е ~2850 км. по суша. У нас бензина А95 е 3.35 лв. за литър. В Иран е... 10 ст. литъра. Да, правилно прочетохте. ЛИТЪР БЕНЗИН А95 СТРУВА 10 СТОТИНКИ! А нас ни убеждават, че най-изгодно за България е да внася американски петрол, пътуващ 15 хиляди километра по море

  2. Sion
    #15

    Абе , кво стана с другият жълтопаветен герой , кметО на Варна?! Що така разлюбихте Благо?!

  3. Sion
    #14
    Отговор на коментар #13

    Я раздуй Гюро ще вземе ли повече от Неделчо Беронов и Лозаня, ммм? До 10% ще го докарате ли?!

  4. Fireball
    #13
    Отговор на коментар #11

    Ти и така нямаш българско гражданство, орк.

  5. Sion
    #12
    Отговор на коментар #11

    Гюро и Кондьо кандидати за Президентството. Звучи като началото на много тъп виц..11% преко сили на първи тур и до там..

  6. кр
    #11

    Е_бати и държавата ако тоя стане президент :/ ако тоя стане президент се отказвам от българското гражданство :/

  7. jivka65
    #10

    Много малко от неговата светлина успяхме да видим по време на временното правителство. Със смесени чувства съм, въпреки, че излъчва изключителна ерудираност и интелигентност.

  8. Sion
    #9

    Кондьо обясни ли вече как е рекетирал Картофа и е искал пари , а после и част от бизнеса му? И като не го е получил , го е погнал, използвайки служебното си положение?

  9. Антон
    #8

    Трудна работа... Все пак, за да го хареса "целия народ", Андрей Гюров има 2 месеца да докаже, че: е чукал белотче и тенис с Валентин Златев, че "тея ги таковам с 200", че е "Прост съм и ми е лесно, брат ми", че е плющял "Сахер" в Брюксел, че държи в гардероба си женски гащи за спомен, и - не на последно място, че е чел "цялото" "Винету" без да знае, че е в три тома...

  10. Един препатил
    #7

    Според "24 часа" Гюров и Кандев ще обявят кандидатурата си в родния и на двамата Гоце Делчев. Който е и родния град на един друг президент - Росен Плевнелиев. Върви му на президенти на този град!

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