Андрей Гюров обявява във вторник кандидатурата си за президент

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16 коментара
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Разстоянието от България до Иран е ~2850 км. по суша. У нас бензина А95 е 3.35 лв. за литър. В Иран е... 10 ст. литъра. Да, правилно прочетохте. ЛИТЪР БЕНЗИН А95 СТРУВА 10 СТОТИНКИ! А нас ни убеждават, че най-изгодно за България е да внася американски петрол, пътуващ 15 хиляди километра по море
Абе , кво стана с другият жълтопаветен герой , кметО на Варна?! Що така разлюбихте Благо?!
Я раздуй Гюро ще вземе ли повече от Неделчо Беронов и Лозаня, ммм? До 10% ще го докарате ли?!
Ти и така нямаш българско гражданство, орк.
Гюро и Кондьо кандидати за Президентството. Звучи като началото на много тъп виц..11% преко сили на първи тур и до там..
Е_бати и държавата ако тоя стане президент :/ ако тоя стане президент се отказвам от българското гражданство :/
Много малко от неговата светлина успяхме да видим по време на временното правителство. Със смесени чувства съм, въпреки, че излъчва изключителна ерудираност и интелигентност.
Кондьо обясни ли вече как е рекетирал Картофа и е искал пари , а после и част от бизнеса му? И като не го е получил , го е погнал, използвайки служебното си положение?
Трудна работа... Все пак, за да го хареса "целия народ", Андрей Гюров има 2 месеца да докаже, че: е чукал белотче и тенис с Валентин Златев, че "тея ги таковам с 200", че е "Прост съм и ми е лесно, брат ми", че е плющял "Сахер" в Брюксел, че държи в гардероба си женски гащи за спомен, и - не на последно място, че е чел "цялото" "Винету" без да знае, че е в три тома...
Според "24 часа" Гюров и Кандев ще обявят кандидатурата си в родния и на двамата Гоце Делчев. Който е и родния град на един друг президент - Росен Плевнелиев. Върви му на президенти на този град!