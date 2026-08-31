 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Ново повишение на нивото на река Дунав в българския участък

0 коментара
Сн. БГНЕС
Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".  
 
При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е със седем сантиметра. При Свищов повишението е с шест сантиметра, при Оряхово, Никопол и Лом - с четири сантиметра, а при Ново село, Видин и Силистра - с два сантиметра.
 
По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. 
 
Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
 
Край Русе нивото на реката днес е минус 120 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още пет сантиметра.

Ключови думи

Дунав
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията