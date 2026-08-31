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САЩ и Иран размениха удари за първи път от месец

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Снимката е илюстративна, ЕПА/БГНЕС, архив
САЩ и Иран си размениха удари за първи път от около един месец, след като американските сили поразиха ирански ракетни прехващачи, а Ислямската република отговори с изстрелване на ракети към Йордания.
 
Иранската армия заяви, че е атакувала с дронове база в Обединете арабски емирства, в която са разположени американски военни. Атаката е била предприета в отговор на американски удари срещу цели в Ислямската република, съобщи Франс прес.
 
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е взел на прицел зони в базата "Ал Миндах“ в ОАЕ, в която са били разположени американски хеликоптери и военни. Атаката е била извършена с десетки щурмови дронове, пояснява иранската армия в съобщение, излъчено по иранската държавна телевизия.
 
Иранската армия допълва, че е нанесла удар по военни бази в Йордания в отговор на американските удари по цели в Иран, предаде Ройтерс.
 
Според иранските военни американски бази в Йордания са били използвани за извършването на атаки по иранския остров Ларак, в които загинаха ирански военни и цивилни.
 
В допълнение Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че кораб се е подпалил след като се е блъснал в мина в Ормузкия проток, предадоха световните агенции.
 
Става дума за супертанкер, който на "своя глава“ се е опитал да премине по незаконен маршрут в протока. Там той се е блъснал в две мини и при удара е бил предизвикан огромен пожар, се казва в съобщението, цитирано от иранската агенция ИРНА.
 
Вчера американската армия обяви, че е предприела удари по иранския остров Ларак, като заяви, че е действала така заради "присъствие на ирански сили, които се готвели да изстрелят ракети, заредени с морски мини в Ормузкия проток“.
 
Aмериканският президент Доналд Тръмп заяви, че иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах. Той направи това с публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект. 
 
Това е първата размяна на удари между САЩ и Иран от месец насам.
 
Иранските сили заявиха, че Иран ще отговори решително на бъдеща военна агресия и САЩ и страните, които подкрепят действията им ще понесат пълната отговорност за всяка ескалация, отбелязва Ройтерс.
 
Иранското министерство на външните работи осъди новите американски атаки и заяви, че Иран е отговорил на тях в легитимна защита, предаде Франс прес.
 
"Техеран осъжда твърдо американската военна агресия срещу остров Ларак“, се казва в изявление на външното министерство на Иран и допълва, че иранските сили са отговорили в съответствие с правото си на легитимна защита.
 

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САЩ Тръмп Иран
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