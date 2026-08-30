Синът на Нетаняху се е завърнал спешно от САЩ в Израел заради заплахи

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ поради заплахи, съобщи снощи израелската разузнавателна агенция “Шин Бет”, цитирана от ДПА.
"В светлината на това и след съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде спасен и върнат в Израел", съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата.
Американският телевизионен оператор “Нюзмакс” съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живял в Маями.
Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи телевизионният оператор, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи.
На Яир Нетаняху, който беше постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, е било наредено незабавно да напусне района, съобщи "Нюзмакс”. Той е заминал, без да вземе личните си вещи, като се е върнал директно в Израел, където сега живее.
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4 коментара
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Синът на Нетаняху и той като децата на нашите комунисти - всичките в Щатите.
Какво пък толкова? Как като убиха Али Хаменеи, изсраелците се опитаха да убият и сина му Моджтаба?
Какви "Заплахи" пак е по "Секретна Информация".. В Стил: тРъмп в Камионче за Храна в Турция.. // "Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи телевизионният оператор, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи."