Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"

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13 коментара
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Като стана дума за езици - наскоро научих, че в своята автобиография "Моят живот" известният съветски революционер и смятан за "баща на Червената армия" Лев Троцки, който е роден край Херсон, в Украйна през 1879 г. (то па кой ли се е родил в Русия) пише, че никога не е владеел добре други езици освен руски и украински.
И от пет години всички орки по света станаха украинци, щото срама и страха им са огромни.
Разбирам те, дорогой. Сигурен си, че е украинец защото пише "чужденец". А за теб руснаците не са чужденци. ПП. В 70-те години във Варна имаше един павилион, над който имаше табела "Български, съветски и чуждестранни вестници и списания". Та ти си си още там. В годините, не във Варна.
Още няма "икиндия" и пак си се напила... Кажи и на онуй простото от пуститята, че украинският език е забраняван 83 пъти от москалите, още от времето на Петър I... Свободно се учи от 30 години, новините са на руски и младите общуват на руски само с бабите си, за да се разбират... И да, точно украинците като дойдат в бг веднага проговарят на руски, за да заприличат на блатни москали... Не, че не го знаеш, ама толкова ли държиш да си прост?...
Пиян и надрусан украинец най вероятно.И правилно , Медиапул, рускоговорящ е..В Украйна доминантно се говори руски. А извън Украйна всички " украинци " говорят на руски.
Руският език няма защо да бъде забранен. Скоро той ще бъде забравен.
Целта на $орос опорката е да се забрани руския език. Украинците го бяха забранили на обществени места след 2014 г. Новите паспорти на руснаците при подмяна са с украински имена.
Очевидно е украинец; ако беше руснак, щяха да са го написали още в заглавието! Също като с дроновете - ако дронът е руски, новината е с големи букви, а ако е украински, пишат, че дронът "вероятно е руски".
А-а, не! Според Путин всички рускоговорящи са руснаци! Внимавай с правата линия!