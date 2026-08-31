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Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"

13 коментара
Сн. БГНЕС, архив
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон", съобщиха за БНТ от столичната полиция.
 
Сигналът е подаден в 7.00 ч. тази сутрин.
 
По първоначална информация е задържан рускоговорящ мъж.
 
Самоличността на жената все още не е установена.

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убийство
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13 коментара

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  1. Един препатил
    #13
    Отговор на коментар #10

    Като стана дума за езици - наскоро научих, че в своята автобиография "Моят живот" известният съветски революционер и смятан за "баща на Червената армия" Лев Троцки, който е роден край Херсон, в Украйна през 1879 г. (то па кой ли се е родил в Русия) пише, че никога не е владеел добре други езици освен руски и украински.

  2. nsnikolov77
    #12
    Отговор на коментар #8

    И от пет години всички орки по света станаха украинци, щото срама и страха им са огромни.

  3. Един препатил
    #11
    Отговор на коментар #8

    Разбирам те, дорогой. Сигурен си, че е украинец защото пише "чужденец". А за теб руснаците не са чужденци. ПП. В 70-те години във Варна имаше един павилион, над който имаше табела "Български, съветски и чуждестранни вестници и списания". Та ти си си още там. В годините, не във Варна.

  4. Антон
    #10
    Отговор на коментар #8

    Още няма "икиндия" и пак си се напила... Кажи и на онуй простото от пуститята, че украинският език е забраняван 83 пъти от москалите, още от времето на Петър I... Свободно се учи от 30 години, новините са на руски и младите общуват на руски само с бабите си, за да се разбират... И да, точно украинците като дойдат в бг веднага проговарят на руски, за да заприличат на блатни москали... Не, че не го знаеш, ама толкова ли държиш да си прост?...

  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #9
  6. Sion
    #8

    Пиян и надрусан украинец най вероятно.И правилно , Медиапул, рускоговорящ е..В Украйна доминантно се говори руски. А извън Украйна всички " украинци " говорят на руски.

  7. Един препатил
    #7
    Отговор на коментар #6

    Руският език няма защо да бъде забранен. Скоро той ще бъде забравен.

  8. глас в пустиня
    #6

    Целта на $орос опорката е да се забрани руския език. Украинците го бяха забранили на обществени места след 2014 г. Новите паспорти на руснаците при подмяна са с украински имена.

  9. Sgt. Pepper
    #5
    Отговор на коментар #3

    Очевидно е украинец; ако беше руснак, щяха да са го написали още в заглавието! Също като с дроновете - ако дронът е руски, новината е с големи букви, а ако е украински, пишат, че дронът "вероятно е руски".

  10. Един препатил
    #4
    Отговор на коментар #3

    А-а, не! Според Путин всички рускоговорящи са руснаци! Внимавай с правата линия!

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