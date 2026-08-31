Лизингът влиза в нова ера с онлайн сделки и електромобили

Употребяваните автомобили са категоричният победител на пазара у нас, ако гледаме броя сделки. Когато става дума за общ финансов обем на лизинговия портфейл обаче, новите коли държат лидерството.

Финансираме китайски автомобили, има все по-голямо търсене заради достъпните цени и доброто качество на производителите на брандовете.

Лизинговите сделки за покупка на автомобил непрекъснато нарастват, като по данни на БНБ ръстът през 2025 г. спрямо 2024 г. е над 19%.

Това са основните акценти от интервю с Михаил Комитски, управител на "ОТП Лизинг" и член на управителния съвет на Банка ДСК.

Г-н Комитски, вярно ли е, че покрай обмяната на левовете в евро много хора са решили да си вземат автомобил на лизинг, за да оползотворят спестяванията си при нулевите лихви по депозитите?

Това е интересен нюанс. По-точно е да се каже, че основният двигател не бяха нулевите лихви по депозитите, а по-скоро стремежът на хората да защитят спестяванията си от евентуално повишение на цените чрез инвестиция в материални активи като автомобили. Към това се добавя и общото подобрение на стандарта на живот и нарастващите доходи, които дадоха на повече домакинства финансовата увереност да пристъпят към подобни дългосрочни ангажименти.

Какви са ръстовете на лизинга на автомобили в последните години? Крие ли рискове бумът в сектора?

За последните няколко години, наблюдаваме постоянна тенденция в нарастване на лизинговите сделки за покупка на автомобил, като по данни на БНБ ръстът през 2025 г. спрямо 2024 г. е над 19%. Повишените доходи и елиминирането на валутния риск след реалната интеграция в еврозоната превърнаха българските домакинства в най-активния потребителски сегмент, като на този етап не виждаме рискове за сектора.

Какъв е профилът на потребителите, които купуват автомобил на лизинг? Какви доходи трябва да има човек, за да не тежат вноските прекомерно на бюджета му?

Профилът на лизинговите купувачи е изключително разнообразен, като най-много сделки се сключват в София и големите градове. За да не тежат вноските по лизинг на бюджета, разходът за автомобил трябва да бъде съобразен с начина на живот и да не бъде значителен процент от месечния доход. Например, нашата дигитална платформа – NovaKola.bg, улеснява потребителите, като им позволява да направят бърза калкулация на месечната вноска спрямо техните доходи, а също така им дава възможност да кандидатстват изцяло онлайн.

Какви са автомобилите, които най-масово се взимат на лизинг от "ОТП Лизинг" – държава на производство, цена, екохарактеристики, мощност и т. н.?

Диверсификацията на автомобили в портфейла е огромна, като няма изявена специфика като например мощност или държава на производство, която да е водеща при вземане на решение за покупка на автомобил. Всеки клиент има свои собствени изисквания и съобразно тях взима решението си. Това, което можем да отличим, като тенденция е, че се наблюдава спад в продажба на дизелови автомобили за сметка на бензинови и хибридни модели.

Какъв е делът на електрическите автомобил във вашия портфейл? Стимулирате ли покупката на електромобили и как?

В момента процентът на електрически автомобили не е голям, но особено през последната година наблюдаваме трайно увеличение. Условията за електрически автомобили, както и за хибридните или бензиновите коли например в "ОТП Лизинг" са еднакви, но достатъчно атрактивни. От гледна точка на стимулите, можем да погледнем към западните страни в Европа и САЩ, където държавата е основният двигател за стимулиране на подобни покупки посредством субсидии, данъчни облекчения и други.

Предлагате и лизинг на употребявани автомобили. Какви са условията? И кой от двата сегмента е по-голям – този на новите или на употребяваните коли?

Ако претегляме пазара по брой сделки, употребяваните автомобили са категоричният победител у нас. Когато става дума за общ финансов обем на лизинговия портфейл обаче, новите коли държат лидерството.

В същото време финансирането на употребявани автомобили е най-бързо растящият сегмент при частните лица и малкия бизнес, които търсят качествен автомобил на по-достъпна цена. Условията при този тип лизинг са максимално улеснени, но с фокус върху прозрачността и сигурността. Основното правило е сборът от възрастта на колата и срока на договора да не надвишава 8 до 10 години, а първоначалното самоучастие обикновено е между 15% и 20%. За спокойствие на клиента се финансират предимно автомобили с доказан произход и сервизна история — най-често върнати от първи собственик или оперативен лизинг, като за целия период се сключва и пълно "Автокаско".

Как се променя пазарът на автомобили в Европа и в България?

Автомобилният пазар в Европа преминава през мащабна дигитална трансформация, която променя изцяло начина, по който физическите лица проучват и купуват автомобили.

В Западна Европа този процес вече е зряла реалност – близо 80% от индивидуалните клиенти започват търсенето си онлайн, а между 15% и 25% от лизинговите сделки при физически лица се сключват изцяло през дигитални платформи. Западният купувач отдавна е свикнал с бързия онлайн скоринг, прозрачното сравнение на оферти и купуването на автомобил с няколко клика.

В България все още сме в началото на тази дигитална вълна при крайния потребител. У нас физическият шоурум продължава да бъде основното място за финализиране на сделката от физическите лица, а изцяло дигиталните продажби са под 7%. Българският купувач все още разчита силно на личния контакт с дилъра и на традиционния финансов лизинг с цел придобиване.

Тъкмо тук обаче се крие най-големият ни потенциал за растеж. Потребителските навици у нас се променят бързо – хората вече правят цялото си предварително проучване в интернет и очакват същата дигитална лекота и при самото финансиране. Виждаме възможност за троен ръст на дигиталния канал при физическите лица – достигане на 15–20% дял в следващите години. Това ще бъде задвижвано от платформи за моментално онлайн одобрение, дигитално оценяване на рисковия профил и изцяло дистанционно подписване на договорите – какъвто е примерът и с NovaKola.bg.

Разбира се, паралелно с това се развива и оперативният лизинг при бизнеса, както и търсенето на качествени употребявани коли, но именно дигитализацията на покупката за физически лица е сегментът с най-висок динамичен потенциал у нас.

В европейската преса четем, че европейският автомобилен сектор е изправен пред голяма криза. Отразяват ли се вече проблемите в сектора на вашия бизнес?

Обтегнатата геополитическа обстановка и търговски войни имат пряко отражение върху големите немски концерни и други европейски производители. Проблем също така е и вносът на по-достъпни ценово автомобили от Китай. В лизинговия сектор специално в България не наблюдаваме сътресения, а дори напротив, виждаме повишение на активността на домакинствата при покупката на автомобил, с оглед възможностите, които пазарът ни дава.

Финансирате ли покупката на китайски автомобили и какви са прогнозите ви за този сегмент?

Да, финансираме китайски автомобили, като в сектора се отчита все по-голямо търсене от страна потребителите, заради достъпните цени и доброто качество на производителите на брандовете.

Някои наричат модерните автомобили "компютри на колела". Има ли у нас достатъчно сервизи за ремонт на такива превозни средства и как това влияе на пазара?

При новите автомобили, закупени от официални представителства за България, е на разположение собствена сервизна мрежа, оборудвана със специализирана дилърска диагностика, софтуерни актуализации от производителя и сертифициран персонал. За купувачите на нови автомобили това осигурява пълно спокойствие, че тяхното превозно средство се обслужва по най-високите технологични стандарти още от първия ден.

Същевременно при по-малките и независими сервизи ситуацията е значително по-предизвикателна. Основният проблем там е липсата на достатъчно добре обучени кадри и липсата на скъпоструващата специализирана техника и лицензиран софтуер, необходими за работа с новите поколения дигитализирани автомобили.