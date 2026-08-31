еТранспорт на далечни разстояния – възможен и икономичен

Европейският транспортен сектор преминава през най-мащабната си технологична трансформация от десетилетия. Ако повече от век двигателят с вътрешно горене беше основното решение за транспорт на дълги разстояния, днес електрическите технологии постепенно навлизат и в тежкотоварния сегмент.

Милен Сталев е ръководител "Продажби на товарни автомобили и автобуси" в Силвър Стар. С над 15 години професионален опит с марката Mercedes-Benz в България, той има ключова роля в развитието на продуктовата гама и внедряването на нови модели камиони и специализирани автомобили за сектори като международен транспорт, строителство, комунална поддръжка и минна индустрия.

Политиките за декарбонизация обхващат и товарния транспорт, като предвиждат все по-строги изисквания по отношение на емисиите. Целите са намаляване на вредните емисии на стария континент с до 45% до 2030 г., до 65% до 2035 г. и до 90% до 2040 г. Доколко тези цели са постижими и готова ли е Европа за подобна трансформация, предстои да покаже развитието на пазара.

В същото време дизеловите камиони продължават да доминират в сектора. Затова преходът не означава внезапно изчезване на конвенционалното задвижване, а постепенно съвместно развитие на различни технологии, при което изборът зависи от конкретната транспортна задача. Това е и концепцията на Daimler Truck – наред с разработката на съвременна техника с конвенционално задвижване концернът инвестира в решения с нулеви емисии, включително електрически модели.

Като официален представител на концерна за България, "Силвър Стар" следи развитието на тенденциите и предлага на транспортните компании решения, съобразени с конкретните им нужди.

Actros – 30 години история, нова страница за транспортното бъдеще

През 2026 г. Daimler Truck отбелязва две значими годишнини – 130 години от създаването на първия камион и 30 години от представянето на Actros.За три десетилетия Actros се утвърди като един от най-успешните тежкотоварни модели в света с над 1,5 милиона произведени автомобила. Всяко поколение въвежда нови технологии – електронно управление, системи за безопасност, автоматизирани трансмисии, интелигентни асистиращи системи и дигитализация на работното място на водача.

Днес тази еволюция продължава с eActros – модел, който използва натрупания инженерен опит, но предлага изцяло нова концепция на задвижване.

Електрификацията вече е в ход

Преходът към електрически автопарк не се свежда само до покупката на нов товарен автомобил. Той изисква планиране на инфраструктурата, маршрутите и енергийното управление. Все повече транспортни компании в Европа инвестират в собствени зарядни станции, интегрирани с ежедневната експлоатация на превозните средства. Успоредно с това се развиват технологии като Megawatt Charging System (MCS), които ще позволят значително по-бързо зареждане на тежкотоварни автомобили.

Mercedes-Benz Trucks вече предлага широка гама електрически модели за различни приложения – от дистрибуция и комунални услуги до международни превози. Основното предизвикателство остава развитието на инфраструктурата.

Редица държави въвеждат икономически стимули за използването на електрически товарни автомобили, включително премахване или облекчаване на тол таксите. Европейската мегаватова зарядна инфраструктура вече съществува, но е концентрирана основно в няколко западни и северни пазара – Швеция, Нидерландия, Германия и Франция.

В България инфраструктурата все още се развива. За изграждането на зарядна структура е предвидено целево финансиране от 15 млн. евро по проект "Транспортна свързаност" 2021–2027 г., в рамките на който от началото на годината вече са подписани пет договора за изграждане на зарядни станции съгласно трансевропейската транспортна мрежа.

В същото време електрическите влекачи на Mercedes-Benz вече са на българския пазар.

През 2025 г. "Силвър Стар" въвежда eActros 600. На база натрупания опит и данни от реалната експлоатация са сравнени разходите за eActros 600 и неговия еквивалент с конвенционално задвижване – Actros L ProCabin.

Данните показват, че по-ниските експлоатационни разходи на електрическия модел могат да компенсират по-високата му първоначална цена още през третата година, а след петата година спестените средства могат да достигнат около 150 000 евро.

Ключов фактор е разходът за енергия на километър – около 1 евро при Actros L ProCabin срещу приблизително 0.23 евро при eActros 600. Разликата от над 1.20 евро на километър при ежедневната експлоатация се превръща в съществено финансово предимство.

При среден месечен пробег от 9000 километра разходът за енергия на eActros 600 е около 20 евро на 100 километра, докато при сравним дизелов Actros разходът за гориво е приблизително 70 евро на 100 километра, като тук освен горивото се включват и разходи по пътни такси и AdBlue.

Не става въпрос само за електрически двигател

Една от най-честите заблуди е, че електрическият камион представлява дизелов модел с електромотор вместо двигател с вътрешно горене. При eActros промяната е много по-дълбока.

Моделът използва нова електрическа архитектура, собствен електрически мост (eAxle), високоволтова система с напрежение 800 V, интелигентно управление на енергията и ново поколение цифрови системи за управление.

Особено внимание е отделено на литиево-желязо-фосфатните (LFP) батерии с общ капацитет 621 kWh. Те се отличават с дълъг експлоатационен живот, висока надеждност и възможност за използване на над 95% от капацитета им. Проектирани са да издържат експлоатация, съпоставима с тази на конвенционален тежкотоварен камион – до 1,2 милиона километра за период от около десет години.

eActros 600 предлага практически пробег от около 500 километра с едно зареждане при пълно натоварване от над 40 тона, като междинното зареждане може да бъде извършвано по време на задължителните почивки на водача. Преди пазарния си дебют моделът преминава над 15 000 километра изпитания в 22 европейски държави, а впоследствие и повече от 6500 километра тестове в тежки зимни условия в Северна Европа. През 2025 г. eActros е отличен като камион на годината от международно жури от над 20 журналисти в сферата.

Развитието на електрическата гама показва и друга важна тенденция – вече не съществува универсален модел за всички транспортни дейности. Mercedes-Benz Trucks предлага над 40 конфигурации на eActros, които се различават по капацитет на батериите, междуосие, кабина, конфигурация на осите и предназначение. Така транспортните компании могат да изберат решение според маршрутите, товароносимостта и дневния пробег.

Паралелно с това производителят подготвя специализирани версии като eActros Lowliner за високoобемни превози с мегаремаркета, както и електрически модели за строителния сектор и комуналните дейности. Целта е постепенно електрическите решения да обхванат все повече сегменти на тежкотоварния транспорт.

Софтуерът и дигитализацията играят все по-голяма роля

При електрическите и дизеловите автомобили ефективността все повече зависи от софтуера. Интелигентните системи анализират релефа, маршрута, ограниченията на скоростта и трафика, за да оптимизират използването на енергията. Превантивното управление на задвижването и навигационните данни позволяват по-ефективна експлоатация.

"Силвър Стар" внедрява дигитални услуги, които осигуряват мониторинг на експлоатацията и подпомагат бизнеса при анализа на данните и оптимизирането на автопарка.

Платформи като MyTruckPoint, Fleetboard и Mercedes-Benz Truck Uptime предлагат 24/7 мониторинг, мобилна диагностика, автоматизирани препоръки за поддръжка и данни за ефективността на автомобила. Сред тези решения са Service 24h connected – за онлайн докладване на повреди и проследяване на статуса на сервизния случай, и Maintenance Management – за информация в реално време за техническото състояние на превозните средства.

Чрез TruckLive водачът и превозното средство остават постоянно свързани. Системата предоставя информация в реално време, дистанционни актуализации, Live Traffic и динамично адаптиране на маршрута, както и Connected Traffic Warnings за идентифициране и предупреждение за опасности по време на движение.

Подготовката на хората е също толкова важна

Трансформацията засяга не само техниката. Работата с електрически тежкотоварен автомобил изисква познаване на нови технологии, различен подход към управлението на енергията и по-прецизно планиране на маршрута. Затова успешният преход зависи и от подготовката на хората, които управляват и обслужват превозните средства.

Освен демонстрационния модел eActros 600, "Силвър Стар" разширява експертния си капацитет с продуктови специалисти и инструктори по оптимизация на шофирането – както при електрическите, така и при конвенционалните модели. Обучението на водачите и анализът на стила на управление допринасят за по-ефективна експлоатация, по-дълъг живот на техниката и по-добро управление на автопарка. Практиката вече показва конкретни резултати – има случаи, при които благодарение на експертната намеса транспортни компании отчитат намаление на разхода на гориво с до 3 литра на 100 километра при конкретни камиони.

Поглед към следващото десетилетие

Развитието на Mercedes-Benz Trucks показва, че бъдещето на тежкотоварния транспорт няма да бъде изградено върху една-единствена технология. Дизеловите модели продължават да бъдат предпочитан избор от транспортните компании, докато електрическите решения постепенно разширяват приложението си там, където инфраструктурата, маршрутите и икономиката на експлоатацията го позволяват.

Паралелно с развитието на въглеродно неутрални решения продължава и усъвършенстването на традиционните дизелови технологии с фокус върху по-висока ефективност, по-нисък разход на гориво и оптимизирани експлоатационни разходи. Това дава на транспортния бизнес повече възможности и по-гъвкав подход при обновяването на автопарка.

Като официален представител на Daimler Truck в България, "Силвър Стар" подпомага този процес чрез експертна консултация, достъп до най-новите технологии на Mercedes-Benz Trucks и решения, съобразени с реалните потребности на българския транспортен бизнес. Защото успешният преход към транспорта на бъдещето започва с информиран избор още днес.