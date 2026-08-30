Пожар пламна в района на Рилската света обител

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.
Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна.
На място са служители на Природен парк "Рилски манастир", Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода.
От държавното предприятие призоваха всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Да не палят огън в гората и в близост до горски територии, а при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.
Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок, предупредиха от Югозападното държавно предприятие.
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