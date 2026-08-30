Ферибот с 270 души на борда се преобърна край Кипър, най-малко седем души са загинали

Най-малко седем души са загинали, а 23 са в неизвестност, след като пътнически ферибот с около 270 души на борда се преобърна в неделя край бреговете на Кирения, в северната част на Кипър.
Инцидентът е станал, малко след като корабът е отплавал от пристанището на града в посока към турското пристанище Ташуджу, на около два километра северно от брега на Кирения, съобщи "Cyprus Mail".
След преобръщането към мястото са изпратени плавателни съдове на бреговата охрана на кипърските турци. В спасителната операция се е включил и спасителен хеликоптер, а други плавателни съдове са отплавали от Кирения, за да окажат помощ. Кметът на Кирения Мурат Шенкул потвърди, че на борда на плавателния съд е имало общо 270 души, включително пътници и членове на екипажа. Той определи ситуацията като сериозна.
Фериботът е катамаран, който е започнал да поема вода на няколко километра от брега, преди да се преобърне.
Плавателният съд е пътувал по натоварения маршрут между Кирения и Ташуджу, в провинция Мерсин, Турция. По маршрута оперират няколко компании и към момента не е потвърдено от независим източник коя точно компания е експлоатирала ферибота. Турските медии обаче съобщават, че плавателният съд е на компанията Filo Denizcilik и е част от услугата FiloJet.
Спасителната операция се извършва с участието на бреговата охрана, други кораби и малки плавателни съдове. В района са изпратени и линейки и медицински екипи като предпазна мярка.
Обстоятелствата, довели до преобръщането на ферибота, все още не са изяснени. Спасителната операция продължава.
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1 коментар
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Не сгреших като не отидох на Малдивите през пролетта и не отидох в Кипър на море. В Китен е най - добре, вярно, чалга, топла бира и студена цаца за по 5 евро всяко, но не се обръщат фериботите да плувам из морето и да ме спасяват с хеликоптер. :)