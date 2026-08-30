Сменен е министърът на отбраната в Северна Корея

Севернокорейските медии съобщиха за промени в генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили, както и за освобождаването от длъжност на министъра на отбраната Но Гуан-чхол, съобщи Франс прес.
Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, председателствано в събота от севернокорейския лидер Ким Чен-ун.
Но ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия.
Новият министър на отбраната ще бъде Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.
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3 коментара
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Ха-ха... "Смяна" по севернокорейски е като "смяна" по москалски... Късмет на др. Но Гуан-чхол, все пак...
Но Гуан-чхол е извадил луд късмет, че не са го разстреляли. Или по-лошо - да го пратят на фронта в Укайна.
Сигурно са докладвали на Ким, че войниците му са изяли всички кучена на фронта в Украйна