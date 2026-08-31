"Ще ме обесят". Путин започнал да се страхува за живота си при поражение в Украйна, готви се да изпрати още 300–400 хиляди руснаци на война

Президентът на Русия Владимир Путин е избрал по-нататъшна ескалация на войната в Украйна и се готви да изпрати на фронта още няколкостотин хиляди руснаци, съобщават близки до Кремъл източници на The Economist. Според един от тях Путин вероятно смята, че приключването на войната без получаването поне на целия Донбас ще постави живота му под заплаха. "Ще ме обесят", казал той на свои приближени, твърди източникът.

В същото време продължаването на войната в сегашния ѝ формат също създава проблеми за Путин, тъй като армията му вече няколко години не успява да постигне решаващ обрат. "Сценариите, основани на инерцията, не са изгодни за Кремъл", тъй като само изчерпват икономическите ресурси и политическия капитал, обяснява един от представителите на руските елити. Именно поради това Путин възнамерява да засили бойните действия, отбелязват събеседниците на изданието.

По думите им той възнамерява да изпрати на фронта още 300–400 хиляди души, като за целта не е задължително да обявява нова мобилизация, тъй като указът за нейното провеждане е в сила от септември 2022 г.

Предполага се, че набирането на хора ще бъде възложено на регионалните власти, които ще използват натиск, за да задържат недоволството на местно ниво. Източниците добавят, че новата система вече се изпитва в Пензенска област, където мъже биват задържани по улиците и принудително изпращани на война.

Според изданието друго направление на ескалацията може да бъде засилването на хибридните операции срещу съюзниците на Украйна. Западните разузнавателни служби се опасяват, че Русия ще атакува европейски заводи, произвеждащи оръжия и военна техника за украинските въоръжени сили. В същото време те смятат, че Путин не желае пряк военен сблъсък с НАТО.

Едновременно с това Путин може да засили репресиите срещу противниците на политиката му вътре в Русия — не защото те представляват заплаха за властта му, а защото той трябва да демонстрира сила. По думите на един от източниците руският президент също така е възприел като проява на слабост посещението на директора на ЦРУ на САЩ в Москва.

В същото време сред руския елит преобладават мрачни настроения. Основният проблем според един от вътрешните източници не е толкова състоянието на икономиката или липсата на успехи на фронта, колкото времето, което страната е изгубила заради войната.

По думите му, независимо какъв ще бъде крайният резултат, почти пет години бойни действия вече изглеждат като провал. Друг представител на елита отбелязва, че сред висшите кръгове все по-силно се засилва усещането, че "царят е гол".

Въпреки това нито икономическите трудности, нито политическите проблеми сами по себе си застрашават властта на Путин: той все още разполага с достатъчно ресурси и репресивни инструменти, за да продължи войната.