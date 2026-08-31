"Ще ме обесят". Путин започнал да се страхува за живота си при поражение в Украйна, готви се да изпрати още 300–400 хиляди руснаци на война

Президентът на Русия Владимир Путин е избрал по-нататъшна ескалация на войната в Украйна и се готви да изпрати на фронта още няколкостотин хиляди руснаци, съобщават близки до Кремъл източници на The Economist. Според един от тях Путин вероятно смята, че приключването на войната без получаването поне на целия Донбас ще постави живота му под заплаха. "Ще ме обесят", казал той на свои приближени, твърди източникът.
В същото време продължаването на войната в сегашния ѝ формат също създава проблеми за Путин, тъй като армията му вече няколко години не успява да постигне решаващ обрат. "Сценариите, основани на инерцията, не са изгодни за Кремъл", тъй като само изчерпват икономическите ресурси и политическия капитал, обяснява един от представителите на руските елити. Именно поради това Путин възнамерява да засили бойните действия, отбелязват събеседниците на изданието.
По думите им той възнамерява да изпрати на фронта още 300–400 хиляди души, като за целта не е задължително да обявява нова мобилизация, тъй като указът за нейното провеждане е в сила от септември 2022 г.
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Предполага се, че набирането на хора ще бъде възложено на регионалните власти, които ще използват натиск, за да задържат недоволството на местно ниво. Източниците добавят, че новата система вече се изпитва в Пензенска област, където мъже биват задържани по улиците и принудително изпращани на война.
Според изданието друго направление на ескалацията може да бъде засилването на хибридните операции срещу съюзниците на Украйна. Западните разузнавателни служби се опасяват, че Русия ще атакува европейски заводи, произвеждащи оръжия и военна техника за украинските въоръжени сили. В същото време те смятат, че Путин не желае пряк военен сблъсък с НАТО.
Едновременно с това Путин може да засили репресиите срещу противниците на политиката му вътре в Русия — не защото те представляват заплаха за властта му, а защото той трябва да демонстрира сила. По думите на един от източниците руският президент също така е възприел като проява на слабост посещението на директора на ЦРУ на САЩ в Москва.
В същото време сред руския елит преобладават мрачни настроения. Основният проблем според един от вътрешните източници не е толкова състоянието на икономиката или липсата на успехи на фронта, колкото времето, което страната е изгубила заради войната.
По думите му, независимо какъв ще бъде крайният резултат, почти пет години бойни действия вече изглеждат като провал. Друг представител на елита отбелязва, че сред висшите кръгове все по-силно се засилва усещането, че "царят е гол".
Въпреки това нито икономическите трудности, нито политическите проблеми сами по себе си застрашават властта на Путин: той все още разполага с достатъчно ресурси и репресивни инструменти, за да продължи войната.
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21 коментара
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Русия отдавна е спечелила войната. Но западняците настояват укра да се бие до последния украинец и последната украинка. Щото на чужд гроб и 100 трупа са малко. А ако се стигне до голяма патаклама, ще се бият ли до последния европеец? Или просто ще ги ликвидират бързо и безболезнено?
Ще ми се да напомня как Жълтият Борко обещаваше на укра, че ще си върне Крим и ДНЛР за 2 - 3 месеца, ако скъса Истанбулския договор и следва инструкциите на наглосаксиите. Минаха повече от 4 години, а Крим все си е непревзет. Докато укра вече е принудена да мобилизира жени, щото мъжете свършват. И процъфтяващата преди държава, от 52 млн гони 20 млн, а смъртност към раждаемост стигна 4:1. Разчистват терена за други, май?
Путин, така или иначе, няма полезен ход. Може само да последва примера на своя кумир и пътеводна светлина - Адолф Хитлер. Ако иска да му се размине бесилото, де!
Отдавна трябваше да го обесят заради лигавенето при воденето на военни действия. Та Русия до вчера не удряше военни обекти, намиращи се в нарушение на всякакви закони в чертите на населено място и застрашаващи живота на мирните жители. Едва сега Русия я принудиха с безкрайни терористични изпълнения, да подкара наред всички военни обекти. Последният страхотен взрив в Киев е именно на огромен склад, натъпкан с оръжие, но в опасна близост до жилищни райони. Затова има и много убити мирни жители. Но …
Путин едва сега се сети да свали белите ръкавици и да спре да се лигави с терористите. Затова и огромна част от бензиностанциите в укра беше унищожена, но след като укра посегна на руските бензиностанции. Сега се унищожават и електропроводи за високо напрежение, което ще изолира АЕЦ и ще ги принуди да се изключат. А досега Путин се въздържаше от такива действия.
жужето трябва да бъде премахнато!
Обесването е лукс за масовия убиец. Той ще бъде влачен по улиците като Кадафи.
Кой знае, може и да се порадва на всенародната лэбофф. Да висне на месарската кука от Кремъл. Под лекарски контрол, да не пукне бързо, а барем месец. Все пак говорим за душевните загадъчни блатни мааймуни и техния алфа шэбЭк:)
Ще си намерят нов бащица. По друг начин не могат. Ще минат 20-30 години и пак ще намерят някой дето им е виновен,че са гладни,голи и изостанали. Колективният запад най вероятно. И ще се появи новия стар спасител и възстановител на "националното" им достойнство.
Геополитическият „стратег“ май най-после разбра, че тронът му се клати. Само не е ясно откъде ще изкопае още 400 000 мужици – половината вече напуснаха Русия в посока чужбина, а останалите напуснаха този свят в чуждите полета. Единственият му верен приятел остана Ким , но Пхенян не работи на кредит, а в бункера свършиха парите за заплати. Вместо напразно да хаби милиарди за нови воини от матрицата , ще му излезе много по-евтино да инвестира в пет метра по здраво въже.
Не! Няма да те обесят. Усполой се! За дате обесят е необходимо да стигнеш жив до бесилката а това няма как да се случи. Някоя мотика ще настъпиш 20 пъти или ще се спънеш и ще си ударишн картуната в някоя "табакера". А и зимно време шаловете са опасни. Токувиж си се самозадушил от много увиване.