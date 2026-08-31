125 смъртни случая от наркотици през 2025 г. Специалисти предупреждават за нуждата от по-ранна помощ

През 2025 г. в България са отчетени 125 смъртни случая, свързани с употреба на наркотици. Данните показват не само тежестта на проблема, но и промяната в характера на употребата – наред с опиоидите се открояват фентанил, метамфетамини, амфетамини, кокаин и други вещества, които носят сериозен риск за здравето и живота.

Според специалисти по зависимости тези числа не трябва да се разглеждат само като статистика. Зад тях стоят хора, семейства и често дълъг период, в който проблемът е бил видим, но не е бил назован навреме.

"При зависимостта рядко има един-единствен момент, в който всичко започва. Обикновено близките забелязват промяна много по-рано – изолация, лъжи, финансови проблеми, промени в поведението, загуба на контрол. Въпросът е, че тези сигнали често се обясняват с умора, стрес или труден период", коментира Диана Вълчева специалист от клиника за наркозависими "Алтера Вида".

Фентанилът и стимулантите променят риска

В част от случаите през 2025 г. е отчетено наличие на фентанил – синтетичен опиоид, който е свързан с висок риск от предозиране. Данните показват и значително присъствие на стимуланти като амфетамини и метамфетамини.

Тази промяна е важна, защото зависимостите вече не се свързват само с познатите обществени представи за хероинова употреба или видимо тежко физическо състояние. При много хора проблемът може дълго време да остава скрит зад работа, социален живот или опит за поддържане на привидна нормалност.

"Една от опасните заблуди е, че човек трябва да стигне до дъното, за да има нужда от помощ. Това не е вярно. Колкото по-рано се потърси подкрепа, толкова повече възможности има за стабилизиране, лечение и промяна", посочват от Алтера Вида.

Зависимостта често се разпознава късно

Според експерти много семейства търсят съдействие едва когато ситуацията вече е станала кризисна – след сериозен конфликт, загуба на работа, финансови дългове, здравословен инцидент или риск от предозиране.

Причината не е липса на загриженост. Често близките не знаят как да реагират. Те се колебаят дали проблемът е „достатъчно сериозен“, страхуват се от реакцията на човека със зависимост или се опитват сами да контролират ситуацията.

"Близките обикновено носят огромно напрежение. Те се питат дали не преувеличават, дали не обвиняват несправедливо, дали не трябва да изчакат. Но зависимостта рядко се подобрява от мълчание. Разговорът и търсенето на професионална насока са важни още при първите устойчиви признаци", казва специалист от центъра.

Какви сигнали не бива да се подценяват

Сред ранните признаци, които могат да насочат към проблем, са чести промени в настроението, необясними отсъствия, изолация, финансови затруднения, прикриване на употреба, загуба на интерес към предишни дейности, проблеми в работата или училище, както и повтарящи се обещания, че "това е за последно".

Важно е тези признаци да не се разглеждат изолирано. Един отделен симптом не означава непременно зависимост. Но когато се натрупват модели на поведение и човекът постепенно губи контрол, е разумно да се потърси професионална консултация.

"Зависимостта не е морален провал и не е просто липса на воля. Това е сериозен проблем, който засяга поведението, решенията, отношенията и способността на човека да прекъсне употребата сам. Затова обвинението рядко помага. Помага ясната граница, спокойният разговор и достъпът до лечение", допълват от "Алтера Вида".

Ролята на семейството е важна, но не трябва да замества лечението

Близките често се опитват да помогнат чрез контрол, забрани, прикриване на последици или многократни предупреждения. В някои случаи това временно намалява напрежението, но не решава зависимостта.

Специалистите подчертават, че семейството има важна роля, но не трябва да поема изцяло тежестта на проблема. Подходящата помощ включва професионална оценка, индивидуален подход, работа с мотивацията на човека и подкрепа за близките.

"Най-трудният въпрос за много семейства е кога да потърсят помощ. Отговорът е: не когато всичко се е сринало, а когато вече виждат, че поведението се повтаря, обещанията не се спазват и употребата започва да управлява ежедневието", казва експертът.

По-ранната помощ може да промени посоката

Данните за смъртните случаи през 2025 г. показват, че темата за зависимостите не може да остане само в сферата на личния проблем. Тя е здравен, семеен и обществен въпрос.

Според специалистите е важно да се говори повече за ранните признаци, за възможностите за лечение и за това, че помощ може да се потърси преди кризата да стане крайна.

"Алтера Вида" работи с хора със зависимости и техните близки, като поставя акцент върху спокойната професионална оценка, неосъждащия подход и реалистичните следващи стъпки.

"Първата консултация не задължава човека да вземе голямо решение веднага. Тя може да даде яснота – какъв е проблемът, какви са рисковете и какви възможности за подкрепа съществуват. Понякога именно тази яснота е първата реална крачка към промяна", обобщават от "Алтера Вида".