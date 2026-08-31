Населението на Италия ще се свие с 4 млн. души до 2050 г., въпреки обещанията на Мелони

Населението на Италия ще се свие с почти 4 милиона души до 2050 г., което ще постави под въпрос устойчивостта на икономиката и социалната ѝ система на фона на увеличаването на дела на възрастните хора, предупреди в понеделник националната статистическа служба ISTAT, цитирана от сайта "Индипендънт".

В нови демографски прогнози, обхващащи периода до 2080 г., ISTAT посочи, че броят на постоянно живеещите в Италия ще намалее от 58.9 милиона в началото на 2025 г. до 55 милиона през 2050 г., а до 2080 г. ще се свие до 45.8 милиона.

Премиерът Джорджа Мелони заяви при встъпването си в длъжност през 2022 г., че повишаването на раждаемостта ще бъде приоритет за правителството, но усилията ѝ досега са дали оскъдни резултати. Броят на ражданията намалява устойчиво от 2008 г. насам, като през миналата година е спаднал до около 355 000 – най-ниското равнище от обединението на Италия през 1861 г. Същевременно броят на смъртните случаи се увеличава с напредването на възрастта на населението.

Според ISTAT годишният брой на ражданията ще остане като цяло стабилен до 2030 г., след което ще спадне до 335 000 през 2050 г.

Очаква се броят на смъртните случаи да нарасне от около 652 000 през миналата година до пиковите 869 000 през 2058 г., когато голямото поколение, родено по време на следвоенния бейби бум в Италия, достигне напреднала възраст.

Делът на италианците на 65 и повече години се очаква да нарасне до 34.5% през 2050 г. спрямо 24.7% през 2025 г. В същото време делът на хората в трудоспособна възраст – определяни като лицата между 15 и 64 години – ще намалее от 63.4% до 55.3%.

"Намаляващият брой на работещите и бързо увеличаващият се брой на пенсионерите ще поставят нови предизвикателства пред икономическата система и социалните услуги", отбеляза ISTAT.

Демографският спад няма да засегне равномерно всички части на страната. Очаква се по-бедната Южна Италия да понесе най-тежките загуби, като населението ѝ намалее от 19.7 милиона души през 2025 г. до 16.7 милиона през 2050 г. В централните и северните райони се прогнозира по-умерен спад.

Междувременно Италия обяви, че ще удължи с още 15 дни временното преустановяване на режима за свободно движение по границите на Европейския съюз с Испания, който трябваше да изтече в понеделник, съобщи правителството.

Рим преустанови действието на Шенгенските правила за свободно движение по границата с Испания за срок от един месец на 31 юли в отговор на масов приток на мигранти в испанския анклав Сеута от съседно Мароко.