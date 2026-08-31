Учениците ще имат две дълги пролетни ваканции през новата учебна година

Учениците ще имат две дълги пролетни ваканции през новата учебна 2026/2027 учебна година. Тя традиционно ще започне на 15 септември, макар че се обсъждаше начало ден преди това. Двете големи ваканции през пролетта ще бъдат в началото на април – 9 дни между 3 и 11 април и в началото на май около Великден и Гергьовден. Тогава учениците ще почиват 10 дни от 30 април до 9 май.
Графикът за учебната година вече е утвърден и публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.
Първоначално от МОН предложиха да няма великденска ваканция през тази учебна година и около големия християнски празник бяха заложили само няколко почивни дни. През 2027 г. Великден се пада на 2 май и първочачалното предложение беше почивните дни да са от 30 април (Велики петък) до 3 май (Светли понеделник) включително.
След различни спорове и широко обществено обсъждане обаче, от ведомството са взели предвид всички получени становища.
"На база получените становища са направени финални промени, в които са отразени мнозинството от коментарите за елиминиране на накъсванията в обсъждане на възможностите за сливане около празници", посочват от министерството.
Затова 5 май и 7 май ще са неучебни за учениците от 1. до 11. клас. Според МОН това позволява по-дълъг отдих около Великден и Деня на храбростта, защото учениците ще имат две по-продължителни почивки през пролетта.
Традиционно неучебен ще е и 25 май, денят след празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. По този начин около 24 май учениците ще имат още четири почивни дни през май.
Пролетната ваканция за 12. клас ще е от 8 до 11 април, както беше предложено в графика в края на юли, а за зрелостниците учебни остават и 5, и 7 май .
"Това е важно, за да се осигури време за оформяне на оценките за приключване на последния гимназиален клас и за подготовка за предстоящите държавни зрелостни изпити", посочват от МОН. Учебната година за двайнасетокласниците приключва на 13 май и затова е важно запазването на учебните дни в края на годината.
За да се спази законовото изискване за брой учебни дни през учебната година, края на учебните занятия ще се измести с два дни заради 5 и 7 май.
Учениците от 1. до 3. клас ще приключат на 2 юни (сряда) вместо на 31 май (понеделник), а тези от 4. до 6. клас на 16 юни (сряда) вместо на 14 юни (понеделник). Учениците от 7. до 11. клас ще завършат вместо в сряда (30 юни), в петък (2 юли).
Другите ваканции
Няма промяна в есенната и коледната ваканция на учениците. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" поиска удължаване на зимната ваканция, но видно предложението им не е прието.
През есента учениците ще почиват от 31 октомври до 2 ноември, а зимната ваканция ще бъде от 24 декември до 3 януари.
Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30.01.2027 до 02.02.2027 г. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити (19 и 21 май).
Кога ще са изпитите?
За да се запази баланса между учебни, неучебни дни и изпити има изместване в датите на националните външни оценявания по БЕЛ и математика в края на 7. и 10. клас. Вмест на 16 юни (сряда) изпитът по БЕЛ за двата випуска ще бъде на 18 юни (петък).
Изпитът по математика съответно ще е в понеделник (21 юни) вместо на 18 юни, както в първоначално предложения график. Тези дни са неучебни за всички останали ученици.
Според МОН по този начин се дава по-дълго отстояние между двата изпита и същевременно – по-дълга почивка за учениците от останалите класове, след като неучбните дни се слеят с почивните.
Няма промяна в датите на държавните зрелостни изпити, които ще останат на 19 и 21 май.
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