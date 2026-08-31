Мъск е готов да разреши на Украйна да използва Starlink за "далекобойни" удари срещу Русия

Собственикът на компанията SpaceX Илон Мъск в разговор с бившия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров не е изключил възможността да разреши на Киев да използва сателитния интернет Starlink за нанасяне на далекобойни удари по територията на Русия, съобщават пред Financial Times (FT) запознати източници.
По думите им обаче бизнесменът е подчертал, че първо решението за това трябва да бъде взето в Белия дом.
Преди това източници на изданието бяха съобщили, че въпросът за използването на Starlink за удари по руски военни обекти е бил повдигнат от украинския лидер Володимир Зеленски по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп в края на юли.
Става дума главно за възможността да бъдат атакувани инфраструктурни обекти за изстрелване на балистични ракети, разположени на разстояние до 200 км от границата на Украйна. Зеленски е поискал от Тръмп да помогне за решаването на този въпрос, но според източници на FT президентът на САЩ не е поел никакви конкретни ангажименти.
По-рано събеседници на The Atlantic съобщиха, че бившият украински министър на отбраната Федоров се е обърнал към Мъск с молба да разреши използването на Starlink за далекобойни удари. Те също така отбелязаха, че "положително решение няма".
Преди това Мъск не е позволявал на Украйна да използва сателитния интернет за атаки срещу руски обекти заради опасения от ядрена ескалация. В Киев са смятали, че ограничаването на обсега на ударите до 200 км от границата би могло да промени решението му.
С помощта на Starlink Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) биха могли по-прецизно да атакуват руски военни обекти и да намалят броя на ракетните обстрели, които са се превърнали в проблем заради недостига на прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отбелязва FT.
Междувременно Мъск настоява за необходимостта от сключване на мирно споразумение между Киев и Москва, твърдят събеседници на The Atlantic.
В интервю за The Economist собственикът на SpaceX заяви, че фронтът в Украйна "не се движи вече две-три години", а "на предната линия всеки ден загиват множество хора".
В същото време той отбеляза, че Русия няма да изтегли войските си от Украйна и че войната може да бъде спряна единствено след отстъпки от страна на Киев към Москва.
"Това не е проруска позиция. Аз просто съм прагматик", подчерта Мъск.
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16 коментара
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Както великият ти Сталин пукна в собствената си урина и изпражнения (под надзора на същия този Берия), така любимият ти Пу*тин ще се удави във второто си куфарче, натиснат лично от Наришкин.
Великият Сталин нареди на НКВД ,Берия прие задачата и ген.Судоплатов намери и ликвидира даже Троцки в Мексико . А ако Императора нареди / при необходимост / , и получилия разрешение от Белия дом Мъск ще се разрее в небитието ...
Спрете да пишете Глупости..
Ало тъпия ,ти ли си тоя дето "смърт " раздава !?! Седи тихо "заличител"
А лелята каза ли ти, че Пу*ин пак е препълнил второто куфарче?
Глезльото опипва почвата... Преди междинните започна "интересно осъзнаване", че Дядо е луд... Големи дарители на републиканците леееко сменят паричните потоци към демократите и дори, наемат бивши техни съветници - Meta Corporation, Skaydance на Paramaunt, техн. гигант Palantir, OpenAI и още други "осъзнати"...
Крепостни копейки в защита на доказан агресор.
От " не е изключил възможността да разреши" до " готов да разреши".. В Медиапул имат грант да заработват.. И пак " според източник".. Демек , една леля каза..
"Прагматик" бил(-а) коконата Илон(-а); такива "прагматици" харизаха Судетската област на Хитлер някога... Всъщност е "опортюнист" и руZките лузъри ще гризат брезичките затова, не за друго! #смертпутинизму
Руската гмеж разбира само и единствено от бой. Само смърт ги оправя. Ако се заличат ще е най-добре.