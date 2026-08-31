Shein с борсов дебют в Хонгконг, който може да я оцени до 27 млрд. долара

Компанията за бърза мода "Шейн" (Shein) ще дебютира във вторник на Хонконгската фондова борса чрез първично публично предлагане (IPO), което може да я оцени на до 27 млрд. долара, предаде ДПА.

Оценката е значително под достигнатите от компанията равнища през предходните години на фона на регулаторния натиск, промените в митническото облагане на малките пратки и по-слабото потребителско доверие.

Акциите ѝ започват да се търгуват при очаквана пазарна оценка между 202 млрд. и 210 млрд. хонконгски долара (26-27 млрд. щатски долара).

Това е около една четвърт от пиковата оценка на Shein от над 100 млрд. долара, достигната след частно набиране на капитал през 2022 година. Според информация на Ройтерс първоначалната цел за настоящото IPO е била оценка от около 30 млрд. долара.

"Шейн" ще предложи 280 млн. акции на цена между 47.60 и 49.50 хонконгски долара. При горната граница на ценовия диапазон компанията може да набере около 14 млрд. хонконгски долара. Предвидена е и възможност за продажба на допълнителни 42 млн. акции.

Около 90 на сто от предлаганите книжа ще бъдат достъпни за международни инвеститори. Сред банките, участващи в първичното публично предлагане, са американските "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Джей Пи Морган" (JPMorgan).

Листването в Хонконг идва след няколкогодишни опити на компанията да излезе на публичните пазари. Платформата работи по планове за IPO от 2023 г., но предишните опити за листване в Ню Йорк и Лондон не се реализираха на фона на политически и регулаторен натиск.

Компанията е изправена и пред промяна на условията, върху които в значителна степен беше изграден моделът ѝ за продажба на евтини дрехи директно от Китай до потребителите.

През май 2025 г. САЩ премахнаха освобождаването от мита за малки пратки, което "Шейн" използваше за директни доставки до американските си клиенти. Промяната се е отразила върху бизнеса на компанията, която отчете нетна загуба от 99 млн. долара през първото тримесечие на 2026 година.

ЕС също предприе подобна стъпка, като по-рано този месец въведе мито от 3 евро за малки пратки, внасяни от държави извън блока. Великобритания планира да премахне съответното облекчение, но не преди октомври 2028 година.

На фона на по-високите разходи Shein съобщи в последната си актуализация за търговската дейност, че обмисля повишаване на цените в САЩ и Европа, за да компенсира отрицателния ефект от промените върху продажбите.