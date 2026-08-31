Първите два участъка от магистралата Русе-Велико Търново щели да са готови до 2029 г.

Първите два участъка от започната през 2023 г. и забавена автомагистрала Русе-Велико Търново ще бъдат готови до края на 2028 г., обеща регионалният министър Иван Шишков пред журналисти в понеделник при инспекцията на строежа на пътя край русенското село Пейчиново.

Става въпрос за участъка от Русе до Бяла и за обхода на Бяла, за третата част от трасето – до от Бяла до Велико Търново до около 30-40 дни ще бъде възложено изработването на подробен устройствен план, а след това се предвижда магистралат да продължи до Маказа.

По думите на министъра до година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план за трасето от Велико Търново до Маказа, за което ще се търси концесионер. "Тази магистрала е Русе-Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.

Отсечката при Пейчиново, сн. МРРБ

"Тези забравени магистрали в България ще бъдат изградени. Защото всяка част от България има нужда да има една много по-различна свързаност. А тази свързаност не е само регионална", заяви Шишков.

Той дори изрази надежда строежът на магистралата от Русе до Бяла и обходът на Бяла да бъдат приключени предсрочно.

Дължината на автомагистралата Русе-Велико Търново е 132.84 км. Отсечката от Русе до бяла е дълга 40.14 км – тя има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж. Работи се и по обхода на Бяра, който ще е с дължина 35.4 км. Трасето от Бяла до Велико Търново ще е 57.2 км.

Финансирането на първите два лота е 525 млн. евро - европейски и национални средства.

По време на инспекцията в понеделник Шищков обясни, че по трасето от Русе до Бяла се изграждат редица сложни инженерни съоръжения. По думите му в последните години не са били изграждани виадукти с параметри като на предвидените в участъка. В строителство са два, като единият е с височина 85 м и дължина 700 м, а друг – с височина близо 45 м и дължина 800 м.

„Изграждането на всички големи инфраструктурни обекти в България е изключителен приоритет за нас. Обектите, които се строят, ще бъдат непрекъснато анализирани и проверявани, защото е изключително важно да се спазват сроковете и да има добро качество. Непроектираното строителство на инфраструктурните обекти ще продължи в съвсем различни темпове, защото в момента в България се строят само обекти, които бяха плод на нашите усилия през 2023 г. – обходът на Кресна, Русе-Бяла и обходът на Бяла. Всичко, което беше направено с огромни усилия в служебния ни кабинет тогава, не намери никакво продължение. Това съвсем скоро ще бъде променено, но докато одобрим новите подробни устройствени планове, докато отчуждим нужните терени, ще се фокусираме строителството в тези участъци да върви в съответните срокове и със съответното качество. Смятам, че след 4 години България ще бъде различна", коментира Шишков.

"Години наред хората в Северна България очакват този проект да се превърне от обещание в реалност. Магистралата Русе - Велико Търново не е регионална прищявка, а национална необходимост", заяви на свой ред областният управител на РусеЛюбомир Владимиров.

В отговор на въпрос дали няма поне да бъдат запълнени дупките по трасето Бяла-Плевен министър Шишков подчерта, че това ще бъде направено, за да се осигури безопасност, но за тази дейност се дават пари безсмислено. Шишков припомни, че в мандата на служебния кабинет през 2023 г. е установено, че от 2017 г. липсват необходимите проекти за извършването на основни ремонти на пътищата и това е било управлението на пътищата във времето назад. Сега вече ще бъде различно, декларира той.

Регионалнитя министър коментира и други пътни проекти.

"Обходът на Габрово показва само едно – че във времето назад ни докараха до там, че строяха хаотично, че няма свързаност, че няма магистрали. Защото това, което имаме – това не е магистрала“, каза министър Шишков в отговор на въпрос относно изграждането на тунела под Шипка. И напомни, че обходният път на Габрово е с по една лента в посока.

Предстои да бъде одобрен проект за ремонт на пътя от Плевен до Ботевград, възложен през 2023 г., като последните три месеца се работи активно, за да бъде завършен и съгласуван този проект, информира още министърът.

"Последните две-три години буквално не се е случило нищо – където ги оставихме, там ги намерихме", допълни той. По думите му, че при извършването на основни ремонти на републиканските пътища трябва да бъде направен много точен анализ за временната организация на движението, за да бъдат определени обходните маршрути.