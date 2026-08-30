Намаление на приходите от туризъм с между 15 и 25% за този сезон отчитат от бранша

Труден сезон с лек спад на туристите от около 5-7%, но и с до 25 на сто по-малко приходи изпращат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, каза зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров в неделя пред БНТ.
"Ние бяхме наясно какво ще се случи още началото на годината, когато паднаха полетите към България, имаше проблем и с чартърите на немските туристи. Очаквахме, тъй като крилата формират една така важна част от приходите на турстопотока, очаквахме спад. В крайна сметка, той не е толкова драматичен. Като брой нощувки в съответния към настоящия момент приблизително е като миналата година. Лек спад, може би 5-6-7%. Проблемът не е в това. Проблемът е, че падат приходите като пари. Наложи се да се направят промоционални паркети, наложи се да се направи нова стратегия, да се привлекат нови туристи. Те стават с намаление и с промоции, от тази гледна точка паричният поток намалява с около 15-25%.", посочи Димитров.
По думите му все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си.
"Петък, събота и неделя да се пътува все повече и повече. Българите също станахме уикенд туристи, очевидно, може би заради цените", каза той.
Според Димитров цените в Гърция или Италия например не са по-ниски от тези у нас.
"Бих казал, че са чувствително по-високи.Трябва да имаме едно релевантно сравняване. Курорт с курорт, населено място с населено място. Не може така произволно с някакви селца да сравняваме курорти като нашите национални курорти. Ако сравним цените със Закинтос, с Корфу, със Санторини, ще видим, че тук е чувствително по-евтино", посочи Димитров.
Той коментира, че смяната на валутната единица от лева в евро си е оказала своето влияние.
"Ние виждаме какво се случваше и в другите държави, които приеха еврото в първите години, в първите 2-3 години, докато стабилизират нещата. И там, и в Хърватска имаше така един драматичен скок. И в Гърция се случи, и в Италия се случваха тези неща. Ние не сме някакво изключение. По-скоро се очертава като едно правило", заяви Димитров.
Той отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13 в Гърция, а не както у нас - 20%, което се отразява и на цените за потребителите.
По повод недостига на работна ръка, той обясни: "Компенсираме в последните една-две-три години, може би, с внос на кадри от трети страни. Имаме много сериозно забавяне във визите. Сега имиграция и Агенцията по заетостта в нормални срокове обработват документите. Визите идват много бавно. Имайте предвид, че компаниите пускат заявките си за внос на кадри три-четири-пет месеца по рано на сезона, а те идват за къснение, още един-два месеца."
Според Димитров "Евровизия" е възможност да бъдат разширени крилата на сезона. Но и да се разрешат проблеми в родния туризъм, трупани десетилетия.
"Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години и същевременно да запознаем, така да направим, че да оставям една трайна следа в нашите потенциални клиенти, които идват тук в продължение на години, за да могат те да се върнат. Правилно да ги запознаем с българската история, с българската идентичност, с българската култура", заяви още той.
По думите му трябва да използваме "Евровизия" за да стимулира българската икономика и българския туризъм.
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11 коментара
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Малко е. Трябва 90% от мутрягите по Черноморието да фалират тежко, с което да са за пример на всичката cган, която се кани да дообезобрази и малкото останали красиви кътчета там, а такива закоравели малоумници като Али Бегов и подметката му, соомената в статията, да ходят на магистралата да изкарат некой цент. И да се надяваме, че някой хубав ден ще дойде власт, която да измете излишния бетон (като измитането е платено от тези, които са го изливали), да накаже безхаберниците - не само тези, които …
са сpaли, а и тези, което да им дали разрешителни да сеpaт - а после да се въведе план, който да е насочен първо към запазване на природата и чак след това към бизнеса, като се следят изкъсо цените спрямо услугите. Само така ще се върнат хората към Черноморието, особено тези, които обичаме да ходим в Гърция.
При положение, че триседмична почивка в Тайланд ми излиза с 1000-2000€ по-малко, какво изобщо има да говорим. Догодина - Филипините, Шри Ланка, може и Виетнам.
Tази лакомия ще погуби туризма. Ганчо като се види в пари и власт става непоносимо горд със себе си и се мисли за изключително умен и знаещ всичко, а той е второ поколение текезесар! Гледам плажовете-само чадъри, чадъри, чадъри и тук таме някой лежи под тях или с връзки или е крал бая. В малки ъглови пространства народонаселение се тъпче без гората от платени чадъри. Простотията и лакомията догодина съвсем ще осакатят туризма!!!
За сметка на това гръцките приходи са увеличени! Благодарение и на българите. ;)
Заменили гори във вътрешността с парцели в крайбрежни зони, приватизирали старите курорти, Бетонирали държавното крайбрежие с хотели и хотелчета, купили скъпите коли и джиткат насам натам, разхождат се по Малдивите, Париж и Милано… и се оплакват, че нямало кой да им работи
Приходите им били намалели, което значи, че в края на сезона пишман хотелиерите и ресторантьорите ще си купуват само по един голям апартамент и една нова кола, вместо по две в предишните години... Чак ми дожаля за тези хорица.
По-малко работа с повишени цени и съвсем малко загуби за бранша! Каквото и да стане, цените заменили българското левче с евро ще останат! Народът ще привикне, както го е правил друг път! Държавата си взима данъците, ДДС си скача в държавната хазна и се раздава като месечни помощи на чиновническата армия, бъдещите гласоподаватели на "прогресивните"! Ура, ура, да живей труда!
Догодина ще е още по-зле, споко..
"Той отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма".Ами то ДДС за хотелиерската услуга е 9 процента от поне 15 години и всеки месец възстановяват, какво ми се прави тоя на жертва.