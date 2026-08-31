Ръководителката на европейската дипломация съобщи за поредното задържане на танкер, свързан с Русия

Властите на ЕС и Великобритания са задържали пореден танкер, свързан с руския "сенчест флот". Това съобщи ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.
По думите ѝ петролният танкер Sun е бил спрян и проверен от военни на 30 август в Средиземно море за установяване на флага, под който плава, в рамките на операция IRINI.
"Нелегалната продажба на петрол от кораби на сенчестия флот е критично важен източник на финансиране за войната на Русия срещу Украйна и ние ще продължим да прекъсваме тези доставки", заяви Калас.
Мерките срещу "сенчестия флот" ще бъдат една от темите, които министрите на отбраната на ЕС ще обсъдят във вторник в Ирландия.
Военноморската операция IRINI се провежда в централната част на Средиземно море от 2020 г. Първоначално тя бе създадена за контрол върху спазването на оръжейното ембарго на ООН спрямо Либия, както и за борба с незаконната търговия с петрол и трафика на хора.
По думите на Калас Sun е вече шестият кораб, на който през последните месеци са се качили оперативни сили на ЕС заради подозрения, че е част от "сенчестия" флот.
По-рано беше известно, че военни на ЕС са спрели кораба Toa Payoh на 2 август и South Star на 20 юли.
Според данни на MarineTraffic на 21 август South Star е бил забелязан край бреговете на Тайланд, а Toa Payoh, след като е бил проверен, е отплавал към Турция.
Франция също активно задържа кораби. От началото на годината тя е спряла три танкера. През януари е бил спрян Grinch, през март — Deyna, а през май — танкерът Tagor. И трите впоследствие са били освободени.
Според данни на MarineTraffic танкерът Smyrtos все още се намира в британски води. Морски пехотинци са го задържали на 14 юни в Ламанша, а заповедта за задържането му е била издадена от бившия британски премиер Кир Стармър.
Танкерът е пътувал от руското пристанище Уст-Луга под флага на Камерун и е превозвал около 100 хиляди тона петрол от сорта Urals, на стойност приблизително 35 милиона британски лири.
Капитанът на кораба, индийският гражданин Аджай Пант, е бил задържан за нарушаване на санкционния режим.
Прецедентен случай стана в Швеция. На 6 август Върховният съд постанови да бъде предаден на Украйна товарния кораб Caffa, който в началото на март 2026 г. е бил задържан край южните брегове на страната и също е бил определян като част от "сенчестия флот".
В страните от ЕС и Г-7 под "сенчест флот" се разбират кораби, използвани за превоз на руски петрол, петролни продукти и втечнен природен газ в заобикаляне на санкциите.
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