Трима души са в болница след положителни проби за антракс

Трима души са с потвърдени проби за антракс, след като бе установено първично огнище на заболяването в животновъдно стопанство с 205 говеда в ловешкото село Стефаново. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция в Ловеч.

Общо 21 души са определени като контактни. От тях с потвърдени проби са трима, двама членове на семейството и един работник, които са хоспитализирани, казаха за БТА от РЗИ.

За останалите контактни, сред които кметският наместник на селото, служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Ловеч и полицаи, е осигурена консултация със специалист по инфекциозни болести в Плевен.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Тихомира Въцова съобщи, че лабораторното изследване е потвърдило антракс при крава от животновъден обект в Стефаново. Трупното месо е било разфасовано и съхранявано в отделен фризер.

По данни на собственика животното е било заклано, след като при пашуване на 16 август той забелязал промяна в общото му здравословно състояние. Месото е транспортирано с негово превозно средство. Собственикът отрича да е подарявал, продавал или разпространявал месо от животното, каза още д-р Въцова.

Ваксинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Ваксинацията срещу антракс е обхванала и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в населеното място.

Заразяването става при консумация на месо от животно (обикновено говеда, овце, кози), заразено с антраксни спори, особено ако месото не е добре термично обработено.