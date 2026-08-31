Софиянци с хартиена сметка за вода изрично трябва да поискат запазването й

Под половината клиенти на "Софийска вода" все още получават хартиени известия за месечните си сметки, но ако искат да продължат да ги имат в пощенските си кутии, ще трябва изрично да поискат запазването им, обяви концесионерът в понеделник.

Причината е, че от 19 октомври влизат в сила новите общи условия на дружеството, според което електронната фактура става задължителна за всички.

Така клиентите, които все още не са преминали към електронна фактура, трябва да заявят свой актуален имейл адрес до 19 октомври или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия.

Близо 50% от клиентите на “Софийска вода” вече са избрали дигиталната фактура. Тя позволява получаване на фактурата на посочения имейл адрес в момента на издаването ѝ и осигурява бърз достъп и пълна надеждност на доставката. Друга полза от Е-фактурата е, че дава пълен достъп до 3 годишен архив на издадените фактури, обяснява консеционерът.

Изборът си клиентите могат да направят онлайн, да попълнят заявление от сайта на дружеството или да получат в Центровете за обслужване на клиенти. Важно е то да бъде попълнено и подписано от титуляра на партидата или негов пълномощник.

Потребителите, получаващи вече е-фактура, не е необходимо да предприемат нищо.

Най-лесният начин за подаване на информация за актуален имейл адрес за получаване на електронна фактура е директно през клиентския профил на сайта на "Софийска вода" или в приложението "Моята вода", в секция "Заявка за е-фактура", като там не е необходимо предварително да се попълва заявление. Клиентски профил може да се направи по всяко време в няколко лесни стъпки.

В месеца след подаване на информацията за актуален имейл адрес клиентът започва да получава електронна фактура на подадения от него имейл.

В случай, че до 19 октомври 2026 г. клиентът не заяви изрично онлайн или хартиена фактура, той ще спре въобще да я получава, но все пак и след изтичането на този срок да поиска електронна фактура.

Издадените фактури ще бъдат съхранявани в електронен архив на сайта на дружеството за срок от 36 месеца. В този период те могат да бъдат достъпени през клиентския профил на сайта на "Софийска вода или в приложението "Моята вода".