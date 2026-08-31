"Внушаваща ужас тактика": Русия премина от нощни обстрели на Киев към постоянни атаки през целия ден

Армията на Владимир Путин затъва в опитите си да постигне поне някакъв напредък на фронта, а в самата Русия постоянно горят нефтопреработвателни заводи, складове на водещи онлайн магазини и военни предприятия. На този фон в Москва са решили да променят подхода към обстрелите на украинските градове.

Ако досега атаките с безпилотни апарати и ракети са се извършвали предимно през нощта, новата, "внушаваща ужас" тактика е да се изпращат вълни от дронове през целия ден, разказва The New York Times.

През последните дни сирените за въздушна тревога в Киев са звучат почти непрекъснато, съобщават кореспондентите на вестника от украинската столица.

До средата на деня в неделя магазините в един от търговските центрове са отваряли и затваряли пет пъти, разказва Наталия Липинска, мениджър на датската верига за стоки за дома JYSK. Ръководството на търговския център задължава магазините да затварят по време на въздушна тревога.

Преди, когато основните атаки са се извършвали през нощта, подобно нещо е можело да се случи само един-два пъти дневно.

При постоянните атаки вече се използват и дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за сваляне. От тях е много по-трудно и да се избяга, тъй като атакуват с висока скорост.

В правителството и сред жителите на Киев се засилва убеждението, че столицата, а вероятно и други градове, навлизат в нов етап на войната, пише NYT.

Според тях ескалацията има за цел да сломи духа на украинците, да попречи на нормалното начало на учебната година и да нанесе допълнителни щети на икономиката.

В тази тактика се вписват и ударите по складове с хранителни продукти и логистични центрове на хранителни вериги, сред които са "Силпо", една от най-големите в страната, и Novus.

По думите на министъра на аграрната политика и храните на Украйна Тарас Висоцки "условно казано, е унищожена 90% от логистиката на хранителните продукти на търговските вериги".

Той обаче увери, че "към днешна дата няма системен физически недостиг на основни хранителни продукти".

Въпреки това в магазините все пак са се появили празни рафтове, отбелязва NYT.

През последните дни многократно са били нанасяни удари и по големи търговски центрове и други обекти на търговията на дребно в различни региони, включително по три магазина в Запорожка област на най-голямата украинска верига за строителни и домакински стоки "Епицентър К“.

Пострадали са и търговски центрове в Суми и Кривой Рог, добавя The Washington Post.

Един от синовете на семейство Величко в Киев трябва да тръгне на 1 септември в ново училище, което е изградило подземни укрития. Там учебните занятия ще продължават дори по време на въздушна тревога.

Ако обаче ситуацията се влоши, семейството обмисля да се премести в западните райони на страната, които по-рядко са подлагани на въздушни атаки.

Евгений Величко заявява пред NYT:

"Те [руснаците] действат като германците по време на Първата и Втората световна война. Но тази тактика не дава никакви военни резултати. Те се опитват да посеят хаос. Искат хората да избягат от Киев. Искат да разрушат обичайния ни начин на живот."