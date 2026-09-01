"Одисея" остава най-гледаният филм в България

Близо два месеца след премиерата си "Одисея" на Кристофър Нолан продължава да привлича още зрители по кината в страната. От премиерата на филма на 19 юли до края на август филмът е бил гледан от почти 300 000 души в киносалоните в България. Те са донесли приходи от 2 307 394 евро, а в световен мащаб продукцията донесе печалба от над 1,55 млрд долара.

През последния уикенд на август у нас "Одисея" са гледали малко над 6 600 зрителите, а през последната седмица на месеца – 20 986.

На второ място е сред най-гледаните филми в българските кина е "Спайдър-мен: Нов ден", който повече от месец е сред първите места в класацията на Националния филмов център. От премиерата си в последния ден на юли филмът е гледан от 235 022 зрители и носи печалба от 1 865 468 евро.

Трета по ред е третата част на канадската анимация „Пес патрул: Дино филмът". Тя е гледана от 42 957 зрители, а приходите за трите седмици на екран са 270 589 евро.

Челната петица допълват филмите "Коварен капан: Бягство от отвъдното" и "Кучешките звезди".