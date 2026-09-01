Басейновите дирекции се вливат в нова структура на екоинспекциите

Сегашните четири басейнови дирекции, разположени в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград ще се влеят в новата структура на 15-те регионални екоинспекции, готви се и реформа в издаването на екоразрешителните и контрола върху тяхното спазване. Това предвижда административна реформа на звената към Министерството на околната среда и водите, която е била обсъдена от икоминистъра Росица Карамфилова с шефовете на засегнатите структури.

По думите на Карамфилова към реформата се пристъпва след задълбочен анализ, който сочи, че оперативната самостоятелност на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) всъщност изкривява практиката и създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и различни други структури. Според нея работата на регионалните инспекции трябва да бъде оптимизирана, с по-малко административни и управленски нива и с повече ресурс, насочен към реалната експертна и контролна дейност.

Основната цел на предстоящата реформа е укрепване на капацитета на специализираната администрация, а за общата администрация е необходимо обединяване и централизиране на управлението. Предвижда се новите звена да бъдат разположени според региoните за развитие на страната.

"Принципът е общовалиден в страните от ЕС – който издава разрешителните, по презумпция не трябва да контролира изпълнението им", подчертава Карамфилова, цитирана от пресцентъра си. Тя посочва, че единното контролно начало, съсредоточено в РИОСВ, е от ключово значение за адекватното прилагане на политиката по околна среда – басейновите дирекции ще могат да концентрират експертния си ресурс върху стратегическото планиране и превенцията в управлението на водите, а контролната дейност ще бъде по-добре координирана с останалите контролни функции по опазване на околната среда.

Важен принцип на реформата е оптимизирането на административните и управленските структури да не бъде за сметка на експертния капацитет и контрола по места. Обсъжда се и по-ясно организационно разделяне на превантивните от контролните функции. Това би позволило по-добро разпределение на натовареността, по-ефективно използване на експертите и прилагане на допълнителни механизми за прозрачност и превенция на корупционния риск, допълва се в прессъобщението.

Предвижда се обединяване и оптимизиране на част от дейностите на общата администрация, които в момента се изпълняват самостоятелно във всяка териториална структура. Целта е да се ограничат дублиращите се административни функции и да се освободи ресурс за превантивната дейност и контрола. Моделът е насочен към по-малка административна и управленска тежест при запазване и по-ефективно използване на експертния капацитет по места, без окрупняването да води до отслабване на контролните функции.

От ведомството допълват, че всяка стъпка от реформата ще бъде обсъдена с всяка отделна структура в министерството. Ще бъдат отчетени натовареността на служителите, необходимостта от запазване на експертния капацитет за гарантиране на ефективна превантивна дейност и контрол по опазване на околната среда, заявяват още от екоминистерството.