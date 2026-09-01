Кабинетът подписва нови споразумения с фирмите за "пътя на грабежа Хемус"

Правителството на Румен Радев ще подпише нови споразумения с т.нар. доставчици на материали, техника и услуги, за да бъде построена "магистралата на грабежа - "Хемус" до две години и половина, максимум три. Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков, който провери на място строителството на лот 4 край разклона за Ловеч и Плевен.

Това е участъкът, за който по времето на Шишков, като служебен заместник-министър на регионалното развитие през 2021 г., беше установено незаконно строителство, а неотдавна прокуратурата започна разследване.

Днес той посочи, че поводът за проверката му е именно незаконното строителство. "Исках да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени", каза регионалният министър.

Той съобщи, че предстои да внесе промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които да се реши проблемът с незаконно изградени инфраструктурни обекти.

"Като служебен регионален министър бях внесъл такава поправка в ЗУТ, но тези, които допуснаха това незаконно строителство, се възпротивиха да продължим напред. От тяхното безумие сега страдат и строителите. Сега някои хора ще дават обяснения пред съвсем други органи", каза днес арх. Шишков, визирайки прокуратурата.

Новите споразумения пред камерите

Регионалният министър обеща, че "скоро магистрала "Хемус" ще се строи на съвсем други обороти".

За да се случи това обаче предстои подписването на нови споразумения със строителите, с които в момента текат преговори, стана ясно от обясненията на Шишков.

Официалният строител на магистралата е държавното дружество "Автомагистрали", чието ръководство наскоро беше сменено. По неясен начин "Автомагистрали" превъзложи работата на т.нар. доставчици на техника, материали и услуги, които са истинските строители на "Хемус". По време на третото правителство на Бойкои Борисов те получиха аванси за стотици милиони, част от които бяха изнесени, по данни на МВР и прокуратурата.

Доставчиците искат индексация на старите договори, които са от 2020 г. След като стана регионален министър Шишков съобщи, че е икономисал 632 млн. евро от "строителство на индексациите" по авансите за "Хемус", пътя Видин – Монтана и укрепване на свлачища. Тезата тогава му беше, че строителите трябва да свършат работа за парите, които са получили авансово и след това да бъде правена индексация на цените за новото строителство.

Днес той не разкри подробности около новите споразумения, които се договарят. Обеща да го направи, след като те бъдат сключени.

"Възложих правен анализ. Той показва страшни злоупотреби назад във времето, но така или иначе ще спасим парите... Когато сключим новите споразумения ще бъдете информирани. Нищо няма да бъде скрито", каза Иван Шишков пред журналистите днес.

Не стана ясно дали това ще стане пред камерите на медиите, както обеща премиерът Румен Радев. "Скъпите договори, които се подписват в държавата и чрез които се харчат стотици милиони евро чрез обществени поръчки за строителство и други дейности, занапред ще се подписват пред камерите. Целта е всички да видят лицата на хората, които получават големи пари от държавата, за да няма скрито-покрито", каза Радев преди седмица.

"Пътят на грабежа"

Засега няма много голям напредък по "пътя на грабежа", както Шишков нарича магистрала "Хемус", от страна на строителите по трасето, изключение на лот 3, и от страна на прокуратурата за раздадените милиони.

Но "със строителните фирми и с дружеството "Автомагистрали" търсим варианти да направим така, че магистрала "Хемус" през следващите две години и половина да стигне до Велико Търново", каза арх Шишков. Според правителствата програма аутобанът трябва да стигне до Велико Търново до края на 2029 г.

"Цялата "Хемус" е "прокурорска". Аз я нарекох "пътят на грабежа", но така или иначе от тази ситуация трябва да се излезе. Има едно незаконно строителство от 2021 година и разплатено през 2026 година с документи, че било изпълнено през съответната година. Това обаче няма да спре строителството на магистралата", заяви регионалният министър. Той се надява скоро да стане ясно - "кой как и защо с лека ръка даде едни пари без да има одобрени подробни устройствени планове за строежа на "Хемус".

Регионалният министър представи плановете за строителството на магистралата по отделните участъци.

Лот 2 между пътните възли "Дерманци" и "Каленик" е възложен година и половина по-късно след началото на следващия лот 3, който стига до разклона за Плевен и Ловеч и по тази причина е изостанал в строителството, обясни Шишков.

Лот 3 е по-напред, но какъв е смисълът да се бърза да бъде завършен, след като няма да има връзка с лот 2, който изостава. По тази причина тези два лота трябва да свършат едновременно, стана ясно от обясненията на Шишков.

Лот 4 е с незаконното строителство, за което се тръси законово решение. За четвъртия участък договор с "Автомагистрали" имаше фирмата "Автомагистрали Хемус", която след скандала се прекрсти първо на "Витез проспект" , а днес вече е "Славлен". Като неин действителен собствник вече е посочена Димитринка Славчева Грозданова, сочи справка в Търговския регистър.

Лот 5 и лот 6 няма започнато строителство, но имат разрешение за строеж, каза Шишков. "Така в следващите две и половина години до три максимум да пуснем магистралата до Велико Търново", повтори той.

След старата българска столица магистралата няма да стигне до Шумен през 2030 г., поне според правителствената програма. За участъка между Велико Търново и Шумен арх. Шишков неотдавна дори допусна, че може да се стигне до прекратяване на договорите с доставчиците на техника, материали и услуги.

Днес регионалният министър каза, че строителството на лотове 7 и 8 ще започне след година и половина, защото сега трябва да бъдат проектирани. Строители твърдят, че за тях има проекти, но те не са одобрени от пътната агенция, защото вече близо година не може да се събере експертния съвет на АПИ и да вземе решение.

Лот 9, за който има издадено разрешение за строеж, може да го започнем, каза Шишков, но с уточнението, че е "въпрос на икономически анализ". От обясненията му стана ясно, че няма смисъл да се прави, след като строителството на 7 и 8 ще започне след година и половина.