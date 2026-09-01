"Не сме кабинетни политици". Гюров и Кандев влизат в президентската надпревара (видео)

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара.
Двамата ще бъдат издигнати от инициативен комитет, а не от партия или коалиция, като Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вицепрезидент.
Официалното представяне на кандидатпрезидентска двойка се проведе в родния град на двамата - Гоце Делчев.
"С Георги Кандев познаваме държавата от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите позиции", каза Гюров.
По думите му с Кандев ги обединява убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. "Всички ние знаем, че България може много повече", добави Гюров.
"За мен България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда законът да се изпълнява от всеки човек", каза по време на събитието Кандев.
Той посочи, че решил да застане до Гюров в президентската надпревара, защото по време на съвместната им работа при служебното правителство видял какъв човек е бившият премиер. "Видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но и бърза да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм с охрана", добави Кандев.
"Аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова и ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мен, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мен няма втори план, аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона", каза още кандидатът за вицепрезидент.
За това, че Гюров и Кандев ще се включат в президентския вот се говори от месеци и решението им беше очаквано.
ПП и ДБ със заявка за подкрепа, предстоят официалните решения
"Демократична България" и "Продължаваме промяната" предварително обявиха, че биха подкрепили кандидатура на Гюров за президент. Сега ръководствата на формациите обаче ще трябва обаче да вземат официалните си решения.
Минути след официалното обявяване на кандидатурата и от ДБ, и от ПП приветстваха решението на Гюров и Кандев да се включат в изборите.
"Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта", написа председателят на ПП Асен Василев и обяви, че на 12 септември формацията му ще вземе решение относно президентските избори.
"Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес", се казва в позиция на участващата в "Демократична България" партията "Да, България", като в нея се посочва, че предстои окончателното партийно решение за подкрепа.
Крайният срок за регистриране на всички кандидати за предстоящите президентски избори е 22 септември.
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35 коментара
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По време на премиерството си във външната политика Гюров правеше това, което трябваше да направи.
Изключително важно е следващият президент да не бъде путюраст!
точно така! - Гюров и Кандев (макар че президентската власт не е директно оперативна) имат да си довършват тричането на модела 'борисов-пеевски' ;-) . . ., което е още една причина борисов да има колебания в подкрепата си за тях. . . ;-) . . . Но пък е съвсем логично, че яловицата борисов (след като 11 пъти НЕ можа да роди правителство) сега не може да излъчи и кандидат за президент. . .
Двамата- Гюров и Кандев се постараха да притиснат мафията и да спрат игричките с паричките в ромските махали по време на избори. Въведоха видео контрол в изборните секции и притиснаха боковите владетели на вота. За краткото време на тяхното управление доказаха, че в България може де има контролиране и спазване на законите. Такива хора ни трябват, а не познатите играчи с мафиотите или безлични, послушни на кремъл другарки.
борисов така си самосъсипа гЭрб-авата партия, че вече и кандидат за президент не могат да излъчат. А на бОко така му се иска да се прихлеби към Гюров-Кандев..., ама го е срам, срам. . . (((-:
Сламеният гюров не е лошо момче, но е шарлатанче! Губеща партия, там му е грешката! ;)
успоредно с това се наблюдава и друго (много показателно!) явление - радЭфците не посягат по никъв начин на престъпника борисов, очаквайки го да се върне при комунарските си корени и да се присъедини към тях с подкрепа за и.д.йотова ;-)