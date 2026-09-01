Руски удари убиха седем души в Киев

Русия удари с балистични ракети железопътно депо и други обекти на железопътната инфраструктура в украинската столица Киев, предаде Ройтерс.
При атаките загинаха седем души, заяви в социалната платформа "Фейсбук" Олександър Перцовски - главен изпълнителен директор на държавната железопътна компания "Укрзализниця".
Шестима от загиналите са служители на железопътната компания, посочи Перцовски.
По-рано взривове разтърсиха украинската столица. Властите обявиха в Телеграм, че четирима души са ранени и призоваха населението да се скрие в бомбоубежищата.
В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.
Нападението ознаменува шестия пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбелязва Ройтерс.
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13 коментара
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Бива да си промит мозък, ама чак толкова не бива! Русия, казваш, ни е пазителка от Запада, така ли? И иначе сме турци, а? Ти разсъждаваш в категориите на имперското мислене на обитателите на кремъл. За вас всички навсякъде са само врагове, които заслужават нищо друго, освен подчинение и / или изтребление. Ето за това вие всички ще получите изтребление. Рано или късно ще ви дойде изтребление, защото само подчинение няма да свърши работа за дълго! И ще сте си го заслужили напълно.
Ще ги застигне анатемата и Путин, и Краснов, и Радев и сие български кремлолизци. Слава на коравите украинци! Тяхната война е и за нашата свобода. Падне ли Украина, онези ще си поискат отново половин Европа. Заради това трябва русия да се разпадне и да остане едно нищожно московско княжество. Колкото по-скоро - толкова по-безболезнено!
nuZдюфците се пънат да бомбят денонощно в Украйна, но в крайна сметка гори и пуши москва... ;-) - вече трети месец ;-)
Културното отношение на запада към нас е защото Русия съществува ако Русия я няма отношението на запада към нас ще бъде съвсем друго защото запада няма интерес да си има работа с много държави. Веднага ще ни зачислят към Турция.
Финландия е цялата в блата затова сухопътна операция е малко вероятна и трудно осъществима. Освен това финландците за разлика от западно украинците са дружелюбни към Русия и никога не биха я нападнали за разлика от западно украинците. Западно украинците са убивали не само руснаци но и поляци и чехи и словаци и много други. След нападението на Наполеон и Хитлер, а преди това и Швеция и Полша, руснаците са по-чувствителни на тема нападение и не чакат да ги нападнат, а вземат превантивни мерки. Полша и Наполеон вече са превземали Москва, а Хитлер без малко да я превземе 1941 г. Прочети за "Генерален план Ост" да видиш какво ги е чакало руснаците ако Хитлер беше победил.
Не ми се влиза в безсмислени обяснения, затова, ще разбия опорката ти с факти.1. С влизането на Финландия в НАТО, Кремъл получи нови 1300 км граница с Алианса. И какво направи „заплашеният“ Путин? Изтегли войските оттам и ги прати в Украйна. Значи НАТО никога не му е било заплаха. 2.Украйна нямаше и парче чужда земя: В Курск влязоха две години след като вие ги нападнахте. Това е следствие от руската агресия, а не причина.3.Русия не живее в мир със съседите си: Попитай Грузия (2008), Молдова (Приднестровие) …
и Украйна (2014) как се живее в „мир“ с кремълските окупатори.Войната не е заради НАТО, а защото путин не можа да преживее, факта,че Украйна избра свободна Европа пред мизерията на руския ботуш.
Около Русия е пълно с държави с които Русия живее в мир. Защо Русия се бие с украинците? Защото искат на 3 000 км граница да дойде НАТО и така както влязоха в Курск, в един ден да атакуват от всички места Русия по цялата граница. САЩ не позволиха в Куба да има няколко ракети през 1962 година, а сега искат на 3000 км граница, да има стотици ракети и дивизии насочени срещу Москва.
Смърт на Путлер и гадовете му и скорошен крах на дъртия му агент Краснов на изборите !