Руски удари убиха седем души в Киев

Русия удари с балистични ракети железопътно депо и други обекти на железопътната инфраструктура в украинската столица Киев, предаде Ройтерс.

При атаките загинаха седем души, заяви в социалната платформа "Фейсбук" Олександър Перцовски - главен изпълнителен директор на държавната железопътна компания "Укрзализниця".

Шестима от загиналите са служители на железопътната компания, посочи Перцовски.

По-рано взривове разтърсиха украинската столица. Властите обявиха в Телеграм, че четирима души са ранени и призоваха населението да се скрие в бомбоубежищата.

В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.

Нападението ознаменува шестия пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбелязва Ройтерс.