Полицията в Ню Йорк застреля жена след смъртоносна атака с нож на "Таймс Скуеър"

Жена нападна с нож няколко души на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк. При атаката е загинала 32-годишна жена, а 68-годишен мъж е бил ранен.

Мъжът е бил намушкан в корема и е настанен за лечение в болница. Според органите на реда нападението е извършено на произволен принцип и е било непровокирано.

Полицейските служители се отзовали на подаден сигнал от минувачи, които първоначално са се опитали да разговарят с жената, каза кметът Зохран Мамдани. След това ситуацията се изострила и униформените са използвали електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката.

Жената казала на полицаите: "Ще ви убия". Видеокадри, публикувани онлайн, показват жена, която се приближава към служители на реда с два извадени ножа, вървейки с къси, бързи стъпки, преди да проехтят изстрели, предаде БТА.

Нападателката е 49-годишна жена от квартал "Куинс" и е имала психично разстройство. Мъжът, когото е нападнала, е чакал на светофар на "Таймс Скуеър". След това жената е нападнала втора жертва. Полицията обяви, че няма да разкрие самоличността на жертвите на атаката, нито дали са били туристи, докато не бъдат уведомени техните роднини.

Разследването на мотива продължава. Според униформените на този етап нищо не сочи нападението да е свързано с тероризъм. Заради станалото полицията отцепи местопроизшествието и затвори близките улици за движение. "Таймс Скуеър" е една от най-известните туристически забележителности на Ню Йорк и се намира в сърцето на Манхатън.