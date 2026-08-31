Повече от 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в "Гранд Каньон"

Повече от 20 души са в неизвестност, след внезапно наводнение в части от националния парк "Гранд Каньон" в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка, цитирани от ДПА. Засега е намерено едно тяло, което е на 46-годишен мъж.
Наводнението е станало в събота в каньона "Брайт Ейнджъл" и в района на "Фантом Ранч". То е причинило значителни щети в целия каньон "Брайт Ейнджъл". Почти всички пешеходни мостове над потока "Брайт Ейнджъл" са били отнесени.
Шестдесет и двама души вече са били евакуирани от "Фантом Ранч" и долната част на пътеката "Норт Кайбаб", като се планират още евакуации. Към момента няма информация за пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете.
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