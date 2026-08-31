Предстоящи регионални избори могат да излъчат първия крайнодесен регионален лидер в съвременна Германия

Вот на провинциално ниво тази неделя може да доведе до избирането на първия крайнодесен премиер на федерална провинция в Германия в следвоенната история на страната. Това може да се случи в момент, в който популярността на правителството на канцлера Фридрих Мерц намалява, а в страната се долавя повсеместно разочарование и униние.

Няколко социологически проучвания показват значителна преднина за антиимиграционната партия "Алтернатива за Германия“ преди изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт, които ще се произведат на 6 септември. Поемането на контрола над регионално правителство би било най-голямата политическа награда в 13-годишната история на партията и би предизвикало политически трус в Германия. Това би представлявало и символичен удар за Мерц.

"Ако АзГ спечели изборите и състави правителство в тази провинция, това би означавало своеобразно нарушаване на едно табу в Германия“, заяви Волфганг Меркел, професор по политология в Берлинския център за социални науки. Съвременна Германия досега е била "изключение“ в Европа, тъй като никога не е имала радикална дясна партия, управляваща на национално, провинциално или равнище на голям град, добави той.

Дясноцентристкият Християндемократически съюз на Мерц управлява Саксония-Анхалт - провинция западно от Берлин, която е сред по-малко проспериращите в страната и в която живеят 2,1 милиона от общо 83,5 милиона германци. ХДС държи контрола на провинцията от 2002 г. насам. Но сега партията е изправена пред сериозни трудности.

На националните избори миналата година АзГ постигна най-добрия резултат на крайнодясна партия в историята на следвоенна Германия, като спечели 20,8 процента и се превърна в най-голямата опозиционна партия в страната.

АзГ постигна тогава още по-силен резултат в бившата комунистическа Източна Германия, включително в Саксония-Анхалт. А тъй като правителството на Мерц се затруднява да убеди избирателите, че може да обърне тенденцията на бавния икономически растеж, АзГ увеличава подкрепата си в националните проучвания, като използва недоволството по въпроси извън основната си тема, която е ограничаването на миграцията.

В Саксония-Анхалт АзГ се стреми към абсолютно мнозинство в регионалния парламент. Това би преодоляло т.нар. "санитарен кордон“ - отказа на основните партии да работят с АзГ. Регионалната структура на партията е една от няколкото, определени от германската служба за вътрешно разузнаване като доказано дясноекстремистка организация. АзГ категорично отхвърля обвиненията в екстремизъм.

Предизборният лозунг на АзГ в Саксония-Анхалт е: "Всичко е възможно.“

"Това е историческа възможност, която имаме тук, в Саксония-Анхалт“, заяви кандидатът на партията за премиер на провинцията Улрих Зигмунд пред АП по време на предизборно събитие в град Мьозер, където негови привърженици се бяха наредили на опашка, за да разменят няколко думи с този харизматичен 35-годишен политик. По време на събитието избирателите похапваха и наденички и пийваха бира, а Зигмунд ги уверяваше, че в тази провинция АзГ ще напише историята.

Сред основните си приоритети Зигмунд посочва депортирането на хората, които са тук незаконно, като в тази насока говори дори за офанзива. Той посочва и като приоритет премахването на стимулите, заради които хората идват "тук и злоупотребяват с нашата социална система".

Зигмунд иска да започне продължителен процес за излизане на Саксония-Анхалт от регионалната обществена телевизия и радио, като се позовава на опасения от "дезинформация“.

Първият и досега единствен ръководител на областна администрация от АзГ беше избран през 2023 г. в съседната провинция Тюрингия. Но спечелването на управлението на цяла федерална провинция би било много по-голяма награда, която би засилила амбициите на партията за нови успехи и един ден за управление на национално равнище.

16-те федерални провинции на Германия разполагат със значителни правомощия, например по въпросите на сигурността и управлението на образователната система.

В Саксония-Анхалт АзГ иска да разреши домашното обучение, което досега не е позволено в Германия. Партията обещава да забрани на училищата официално да издигат знамето с цветовете на дъгата, асоциирано с ЛГБТ общността, и да гарантира, че те ще развяват националното знаме.

Тя се противопоставя на това парите на данъкоплатците да бъдат "раздавани“ на Украйна и заявява, че би настоявала за отмяна на санкциите срещу Русия, макар че това не е въпрос, който регионалните правителства могат да решават.

"Никой тук няма от какво да се страхува, точно обратното“, каза Зигмунд. "Всеки почтен човек в Саксония-Анхалт ще спечели от правителство, ръководено от АзГ“, подчертава той.

Основният опонент на Зигмунд е настоящият премиер на провинцията Свен Шулце от партията на Мерц. Пред АП той заяви в централата на партията си в Магдебург, столицата на провинцията, че АзГ "иска да върне миналото“ и че регионът ще се сблъска с "изолация“, ако крайната десница дойде на власт.

Шулце изтъкна значителния напредък, постигнат в укрепването на икономиката на Саксония-Анхалт и намаляването на безработицата след обединението на Германия през 1990 г. Според него крайната десница на практика "не иска тук да има хора, които са родени в чужбина и живеят и работят тук“. Тъй като много имигранти работят например в болниците и компаниите, това би било "огромен проблем за Саксония-Анхалт“, каза той.

"АзГ прави едно нещо - описва проблемите, но никога няма решение за даден проблем“, казва Шулце и подчертава, че с крайната десница и че собствената му партия го подкрепя "100 процента“.

Шансовете на АзГ да управлява остават несигурни дори ако партията победи на провинциалните избори и се превърне в най-силната там.

Ако не спечели абсолютно мнозинство, анализаторът Меркел не вижда как АзГ би могла да управлява провинцията, тъй като няма потенциален коалиционен партньор.

Това вероятно ще даде възможност на Шулце да се опита да сглоби някакъв съюз с няколко по-малки партии от лявата страна на политическия спектър. Това пък би накарало много хора да заявят, че "тези партии се вкопчват във властта“, смята Меркел.

Остава неясно как победа на АзГ в Саксония-Анхалт би се отразила на националното правителство, особено ако партията на Мерц и коалиционният ѝ партньор - левоцентристката Социалдемократическа партия - се представят зле на изборите на 20 септември в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

Анализаторът Меркел смята, че Саксония-Анхалт е твърде малка, за да има "някакво особено влияние“. Но значителна загуба на гласове би засилила наратива, че традиционните големи партии са в упадък.

Правителството на Мерц трябва да докаже способността си да реформира Германия, а досега му липсват "видими успехи“, добавя анализаторът Меркел. Той отбелязва, че "когато икономиката не върви, на практика всички области на политиката са засегнати“.

Мерц се опита да поражда оптимизъм и да подчертава решимостта си да прокара реформите, които правителството му планира

"Трябва да излезем от този климат на униние и гняв“, каза той миналата седмица. „Заедно трябва да се отърсим от това широко разпространено униние, което отдавна парализира страната ни“, подчерта Мерц.