Пет пациентски организации поискаха спешна среща с премиера и здравния министър

Пет пациентски организации поискаха спешна среща с министър-председателя Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова заради подготвяните и вече започнали промени в здравната система. Общата им позиция е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента – от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. Писмото е подписано от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Националния алианс на хората с редки болести – България, Сдружението за развитие на българското здравеопазване и фондация "Една от 8".
Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и поставят четири основни теми – бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, продължаващите проблеми с недостига на лекарства, реформите в РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК, както и необходимостта от отделен разговор за бюджета на здравеопазването.
Според пациентските организации евентуално закриване, преобразуване или промяна в статута на НСЦРЛП крие риск от загуба на натрупан експертен капацитет в оценката на здравните технологии, ценообразуването и реимбурсирането. Те настояват всяка промяна да бъде предшествана от оценка на въздействието и ясни гаранции, че няма да доведе до забавяне на процедурите или до по-труден достъп на пациентите до нови терапии.
Особено важен за организациите остава и проблемът с липсващите лекарства. Те продължават да получават сигнали от пациенти за затруднен достъп до различни медикаменти и настояват да бъде изграден по-устойчив механизъм за ранно откриване на риск от недостиг, проследяване на наличностите и координирана реакция на институциите. Пациентските представители поставят обаче много по-широк въпрос – дали реформите в здравната система действително ще улеснят пациента. Според тях обсъжданите промени в регионалните здравни инспекции, системата на спешната медицинска помощ и медицинската експертиза не трябва да се разглеждат отделно една от друга. За един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до специалист, лечение, решение на ТЕЛК, рехабилитация и последваща грижа.
"Пациентските организации не защитават конкретни административни структури или единствено отделни елементи на здравната система. Нашата позиция е насочена към гарантиране на достъпен, последователен и непрекъснат път на пациента през системата на здравеопазването", се посочва в общата позиция.
Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултатът. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпът до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. Според тях това е особено важно за хората с хронични и тежки заболявания. При рака навременната диагностика и бързото начало на терапията могат да променят прогнозата. При хроничното бъбречно заболяване ранното откриване и проследяване могат да забавят стигането до диализа. При редките заболявания пациентите често преминават през години на диагностика, търсене на експертен център, терапия, медицинска експертиза и социална подкрепа.
"Тези процеси не са отделни за пациента. Проблемът започва тогава, когато системата е организирана около институциите, а не около човека, който трябва да премине през тях", е основното послание на организациите. В писмото си те настояват пациентските организации да бъдат включвани още при планирането на реформите, а не едва след вземането на решенията.
Отделно пациентските представители искат и специална среща за финансирането на здравната система – с фокус върху устойчивостта на бюджета и разпределението на средствата между профилактика, ранна диагностика, лечение, лекарствена политика и иновации. "Не поставяме въпроса за запазване на конкретни институции като самоцел. Поставяме въпроса дали всяка промяна прави системата по-достъпна, по-бърза и по-сигурна за пациента", заявяват организациите.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.