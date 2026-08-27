Правителството отпусна близо 5 млн. евро за въздушната спешна помощ. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. в размер на 4.986 млн. евро, които ще бъдат предоставени като субсидия на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД.

Средствата са за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата.

През 2026 г. дружеството оперира с осем хеликоптера, като разширява и мрежата от оперативни бази. След една база през 2025 г. през тази година те ще бъдат четири.

Разширяването на дейността води до по-високи разходи за техническо обслужване, гориво, застраховки, командировки, обучение на пилоти и поддържане на летателната годност на хеликоптерите.

От старта на системата през юни 2024 г. до 31 юли 2026 г. са изпълнени 314 мисии за спешна медицинска помощ и 665 тренировъчни и тестови полета. Само за първите седем месеца на тази година въздушната спешна помощ е изпълнила 145 мисии – повече, отколкото за цялата 2025 г.

Отпуснатите средства ще покрият разходи за обучение и възнаграждения на пилотите, осигуровки, командировки, гориво, застраховки и ремонти на хеликоптерите. В сумата са включени и задължения по договори за сух лизинг с Министерството на здравеопазването.

От правителството посочват, че авиационният оператор трябва непрекъснато да поддържа изискванията за безопасност и летателна годност, както и необходимото техническо обслужване и обучение на персонала. Тези разходи са задължителни за поддържането на оперативната готовност на системата.

С одобреното финансиране се цели да бъде гарантирано устойчивото функциониране на въздушната спешна медицинска помощ, която е част от системата за спешна помощ в страната.